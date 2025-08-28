「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

期待を込めて送り出したからこそ、物足りなさが残った。１点リードの七回１死三塁で阪神・藤川球児監督は代打に栄枝を送る。３ボール１ストライクからの５球目。栄枝は立命大の３学年先輩・東のカットボールを打ち損じ、痛恨の三ゴロに終わった。

「３ボールからキャッチャーらしい読みが出せたのかというところが。野球の深み、あそこのもう１点というのは非常に重要なところで、大きなチャンスでもある」

追加点を奪えず藤川監督は渋い顔だ。この夜、右の切り札・豊田が先発出場。「次の代打と言えば今の状態では栄枝」。１９日・中日戦で左腕・マラーから２安打していたことも理由の一つだった。試合後には直接、栄枝と話したことも明かし、「そこで悔しがってもらいたいと言いますか、悔しがれるのか、そんなに何回もね…。勝負ですから」と厳しい言葉で奮起を促した。

栄枝は猛省だ。代打の難しさは「言い訳にできない」と唇をかみ、「悔しい。結果を出したかった。次はしっかり頑張ります」と必死に前を向いた。指揮官はＶロードを走る中でも勝負強さを求め、底上げを図っていく。