¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢ÃæÆü£³¡Ý£±ºå¿À¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢£±·³¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºå¿À¡¦°æÄÚÍÛÀ¸³°Ìî¼ê¤¬·è°Õ¤Î°ìÂÇ¤Ç¹ß³Ê¤«¤é£²»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±·³¤Ç¤Î¶µ¤¨¤È³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±·³¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ø½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤¹¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡££±·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ²¼¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó£²»à¡£³°¤ØÆ¨¤²¤ë±¦ÏÓ¡¦Áð²Ã¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î£²°ÂÂÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¥×¥í½é¾º³Ê¤·¡¢½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬£²£´Æü¤Ë¹ß³Ê¡££±½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë¾®Ã«ÌîÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡££²·³¹çÎ®¸å¤â¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈÎý½¬¤«¤é°Õ¼±¤·¡¢Åê¼ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡£±·³¤Ç¤Î¼ý³Ï¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼éÈ÷¤âÂÇ·â¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÈ÷ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤ó¤À¡×¤È°æÄÚ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾å¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£