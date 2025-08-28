「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

前夜チームを救った男が試合を動かした。０−０の四回１死一塁から、阪神・大山悠輔内野手が東の変化球を捉え、左中間を破る先制の適時二塁打を放った。前日は九回に逆転弾を放ち、ガッツポーズをしたことを反省。この日は表情を変えることなく、歓声を浴びた。

ルーキーの初勝利を援護する一打となった。先発は育成出身で、プロ初先発の早川。力投を続ける右腕にうれしい得点をプレゼントした。「早川に限らず、毎試合そう思って（援護できるよう）やってますけど、なかなかうまくいかないこともある。助け合いをチームでやっているので、初勝利ってことで、めでたいです」と祝福した。

この適時打で７年連続となるシーズン６０打点に到達した。球団では金本知憲以来３人目。自身をドラフト１位で指名し、ルーキーイヤーから２年間お世話になった恩師に肩を並べた。

６月下旬、「タイガースレジェンズデー」で甲子園に金本氏が来場した際「大山がしっかりしだしたら盤石」と、序盤苦しんでいた男の活躍に期待を寄せていた。その言葉に応えるように、７、８月と夏場に打点を量産。強力クリーンアップを支えている。

２戦連続の決勝打で、チームは引き分けを挟んで４連勝。優勝へ勢いが止まらない。「また明日試合があるので、しっかり勝てるようにやっていきます」と力を込めた大山。歓喜の瞬間まで突っ走る。