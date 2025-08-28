µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥³¥ê¥¸¥ç¥óÇ§¤á¤é¤ì¤º»î¹ç½ªÎ»¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¼¡Àï¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¡Ö¹Åç£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°ìÎÝ¥´¥í¤Ç»°Áö¡¦ÌçÏÆ¤¬ËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£¹Åç°ìÎÝ¼ê¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤¬¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¸å¤ËËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¡£Á÷µå¤¬»°ÎÝÂ¦¤Ø¤½¤ì¤ÆÊá¼ê¡¦²ñÂô¤ÈÌçÏÆ¤¬¸òºø¡£µå¿³¡¦¿Ü»³¤Ï¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¡£¿³È½°÷¤Ï¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤Î³ÎÇ§¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º»î¹ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿³È½ÃÄ¤Ë¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏËÜÎÝ¤Ç¤Î¸òºø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤«¤é£Ï£Ë¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸¶Â§Åª¤ËÊá¼ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏËÜÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¥Ù¡¼¥¹¤Î¸å¤í¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Í¡£¡ØÁöÏ©¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â£±¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÏ»²ó¤Ë£±ÅÀº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤âÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤Î¤¾¤¯¡£¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ÎÇ§¤ò¼è¤ì¤¿¡£ÌÀÆü¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤ËÌÀÆü¤Ø¸þ¤«¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£