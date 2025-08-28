無痛分娩を選んだ時点で“予感”はあった…泣く泣く同意書にサイン｜出産レポ#8【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第8話をごらんください。

無痛分娩の準備が整う中、赤ちゃんがなかなか降りてこず、人工破膜の処置を受けたkantabouさん。進まないお産に、ついに医師から帝王切開を告げられます…。

無痛分娩で出産する予定だったkantabouさん。しかし、人工破膜をしても赤ちゃんは降りてこず、ついに医師から帝王切開を告げられます。

無痛分娩を選んだときから、なんとなく予感していたという、kantabouさん。複雑な気持ちを抱えながら、帝王切開を受け入れます。

緊急帝王切開の手術に向けて、麻酔科医の説明や同意書へのサインなど、バタバタと準備が進んでいきます。

急きょ、緊急帝王切開の同意書にサインすることになったkantabouさん…。



ベテランスタッフが、麻酔を追加で投与してくれました。手術に向けて、あわただしくも着実に準備が進んでいきます。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）