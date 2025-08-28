無痛分娩を選んだ時点で“予感”はあった…泣く泣く同意書にサイン｜出産レポ#8【ママリ】
無痛分娩の準備が整う中、赤ちゃんがなかなか降りてこず、人工破膜の処置を受けたkantabouさん。進まないお産に、ついに医師から帝王切開を告げられます…。
©kantabou20
©kantabou20
無痛分娩で出産する予定だったkantabouさん。しかし、人工破膜をしても赤ちゃんは降りてこず、ついに医師から帝王切開を告げられます。
©kantabou20
©kantabou20
無痛分娩を選んだときから、なんとなく予感していたという、kantabouさん。複雑な気持ちを抱えながら、帝王切開を受け入れます。
©kantabou20
©kantabou20
緊急帝王切開の手術に向けて、麻酔科医の説明や同意書へのサインなど、バタバタと準備が進んでいきます。
©kantabou20
©kantabou20
急きょ、緊急帝王切開の同意書にサインすることになったkantabouさん…。
ベテランスタッフが、麻酔を追加で投与してくれました。手術に向けて、あわただしくも着実に準備が進んでいきます。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）