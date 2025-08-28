元力士が公開したサッカー選手とのショートムービーが話題を呼んでいる。

大相撲の第６９代横綱で、今年６月に日本相撲協会を退職した白鵬翔氏が、２８日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー元日本代表で現在はサッカー・スペイン１部マジョルカのＪＡＰＡＮ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒを務める大久保嘉人さんとのショートムービーや、マジョルカの赤いユニホームに身を包み、チームでサッカーを楽しむ様子、スペイン観光を楽しむ様子などを披露した。白鵬氏は「大久保 嘉人さん、ありがとうございました」とコメント。「サッカーの楽しさ教えて頂きありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、最後に「スペインＥＳマヨルカで頑張ってください」とエールを送った。

この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。

白鵬氏はモンゴル出身で、２００１年に初土俵。優勝回数は史上最多の４５度、連勝記録は歴代２位の６３など数々の金字塔を打ち立てた。引退後は親方になり、宮城野部屋の師匠として弟子を育成していたが、昨年、不祥事で部屋が閉鎖となり、伊勢ケ浜部屋付きの親方になっていた。６月９日付けで相撲協会を退職。国内外に競技の裾野の拡大を目指す「世界相撲グランドスラム構想」を掲げて活動を開始している。