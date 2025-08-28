ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤Î²¸»Õ¡Ö¥¦¥¤¥óËÌ¹Åç¡×¤ÎÃæÂ¼·°´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡¡23Ç¯ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÃÏ¶è1¼¡Í½Áª¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤¬Å¾µ¡¤Ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¤¢¤Î»þ¤ËÎ®¤·¤¿²ù¤·ÎÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£ºå¿À¡¦ÁáÀî¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö¥¦¥¤¥óËÌ¹Åç¡×¤ÎÃæÂ¼·°´ÆÆÄ¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ç1ÅÙ¤À¤±¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡23Ç¯5·î22Æü¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è1¼¡Í½Áª¡¦¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀéºÐÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÁáÀî¤Ï8²ó¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤1ÅÀÎôÀª¤Î9²ó¡£ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤¬Ï¢Åê¤ÎÈèÏ«¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸òÂå¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¡£¤À¤¬¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¡£ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿ÁáÀî¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢·è°Õ¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¿©À¸³è¤Ç¤ÏÄ»¤Î¶»Æù¤Ê¤É¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ø¤È°ì¿·¤·¡¢Âç¹¥Êª¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â²æËý¡£ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö2Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê´Ö¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£ËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢¸áÁ°3»þ45Ê¬¤«¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ò¤È¤êÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤ò³«»Ï¡£Á´ÂÎÎý½¬¤¬Ìµ¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¥¸¥à¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨È´¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÆþÎÀÁ°¤ÎºòÇ¯11·îËö¤Ë¤ÏÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Î¸µ¤òË¬Ìä¡£¡Ö»Å»ö¤ÈÌîµå¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃæÂ¼´ÆÆÄ¡£ÁáÀî¤ÎËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë