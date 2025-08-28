インターホン越しの違和感…「詐欺だ！」と気づき業者を追い返した一言【ママリ】
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
詐欺師はある日突然やってくる
エェコさんの近所では、1週間ほど前から工事が行われていました。そんな時期、作業服を着て、建設作業をしている者、と名乗る男性が突然訪ねてきます。あまりにも突然やってきたその訪問者。エェコさんは何の疑いも持たず、その男性の話を聞き始めました。
まさかこれが詐欺の可能性があるなんて、そのときは思いもしなかったのです…。
「ものすごく詐欺っぽい」勘が働いて撃退に成功
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
エェコさんの自宅の屋根が破損している可能性があるという男性。「点検しましょうか？」と一見親切な問いかけをしてきます。もし、皆さんの家にこのような訪問客がきたらどう思いますか？事前の知識がなければ、すんなりお願いをしてしまう人がいるかもしれません。
エェコさんの場合は「詐欺っぽい」という勘が働き、事なきを得ました。身内になじみの業者がいるという伝え方も、相手が詐欺だった場合「バレてしまう」と思わせる一つの手段になりそうですね。
大事なことは、エェコさんのようにその場で断る勇気です。親切心に負けたり、押しの強さに怯んでしまったりすると、相手の思うつぼになってしまうかも。詐欺を見破ることはできなくても、その場では一度帰ってもらい家族に相談するといいでしょう。
不安をあおる業者は要注意
Ⓒnkr_aik
Ⓒnkr_aik
自宅の屋根の状態を把握している人はどのくらいいるでしょうか。普段なかなか目にすることがないため、専門業者のような人に言われると不安になってしまいますよね。詐欺は、相手の不安をかき立てます。不安な思いをあおりながら、親切に接する人は注意するべきかもしれません。
例えば「必ず名刺をもらう」「住宅関係の相談は前もって業者を決めておく」などの対策をしておくと安心ですね。理不尽な詐欺被害に遭わないように、どんな詐欺が横行してるのか情報を得ることも大切です。エェコさんさんの作品を読んで、詐欺対策について家族で話し合ってみてくださいね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）