『yousti（ユースティー）』の名前で音楽活動を開始した元櫻坂46の小林由依さん（25）が27日、1st mini Album『yousti』の発売記者会見に登場。ソロ活動することになった経緯を明かしました。

小林さんは2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格。櫻坂46の改名を経て、長きにわたってグループをけん引してきました。そして、2024年に櫻坂46を卒業し、その約1年後に『yousti』として音楽活動を続けていくことを発表しました。

このタイミングでのソロ活動開始について小林さんは、アイドル卒業後、再び音楽という道に挑戦したいと思ったといい、「私は歌ったり踊ったりしたいんだなって卒業して初めて感じた感覚だったので、“一人”っていうまた新しい形ではあるんですけど。音楽というものに関わっていきたいなと思ったのがきっかけです」と明かしました。

約10年という長い年月をグループで活動してきた小林さん。グループ活動と大きな違いを感じているそうで、「記者会見という場も、一人で記者会見することはなかったので、やっぱり全部自分が話して、全部自分に向けられてる視線なのかと思うと、すごく緊張しているんですけど･･･」と苦笑い。

続けて、アイドル当時の活動を振り返りつつ、「隣にいてくれる人がいないというのが、一番まださみしいかなという感じはありますが、それも乗り越えて一人でもちゃんと自信もってここに立ってられるようになれたらいいなと目標でもあります」と意気込みを語りました。