◇セ・リーグ 阪神2―1DeNA（2025年8月27日 横浜）

猛虎の主砲が、ルーキーの初勝利をグッと引き寄せた。阪神・大山が、4回1死一塁で左中間を深々と破る先制適時二塁打。一塁走者・森下の激走も実り、スコアボードに貴重な「1」を刻んだ。続く熊谷の中前適時打で自身も2点目の生還。この夜唯一となった得点シーンの主役を演じ、黄色い左翼席を沸かせた。

「（先発の）早川が頑張っていたので、何とか先制点を取りたいと思っていた。得点につながって良かった」

勢いは確かに続いていた。前夜のカード初戦は、1―2で9回2死一塁の崖っ縁で、右翼席へ起死回生の逆転2ラン。24時間もたたないうちに、今度は低く鋭い快打で、今季初対戦となったDeNAのエース・東を攻略した。昨季対戦打率・429（計14打数6安打）の好相性そのままに、1ボールからの真ん中カットボールをひと振りで砕いた。

「早川だけに限らず、毎試合、毎試合、そう（早い援護を）思ってやっている。うまくいかないときもあるが、そこは投手に助けられている部分もある。そういう意味ではきょう、勝てて良かった。早川の初勝利ということで、おめでたい」

ルーキーに勇気の先取点を――。胸に秘め続けた熱い決意を、背番号3は形にした。

この打点で、シーズン60打点に到達した。プロ3年目の19年から始まった「7年連続60打点」は猛虎史においても非常にレアで、10年連続の藤村富美男、7年連続の金本知憲に次ぐ史上3人目。生え抜きでは2人目となる偉業だ。常に目の前の一打席に懸けてきた男が、創設90周年のメモリアルイヤーでも輝きを放っている。

「また明日（28日）試合があるので、勝てるように頑張りたい」

6回1死の右前打を含め、ハマスタでは打率・375。セ本拠地別では断トツの数字が残る。DeNA戦5度目の勝利打点も、球団別では最多。活躍が約束された舞台で、大山が三たび白星をたぐり寄せる。（八木 勇磨）