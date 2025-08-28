ºå¿À¡¦ÁáÀî¡¡µåÃÄ°éÀ®½é¥×¥í£±Ç¯ÌÜ£±¾¡¡¡Â¤Ä¤ê¤«¤±¤Æ¤â²÷µó£µ²ó£°Éõ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£±¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£·Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹§¹ÔÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Îºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡á¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡á¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡££Ä£å£Î£Á¡¦Åì¤ËÅê¤²¾¡¤Á¡¢µåÃÄ°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥¯¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£±¡×¤¬¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ÁáÀî¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿ÂçÌò¡£Åì¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ò¥ë¡¼¥¡¼¤¬À©¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î´äºê¤«¤é¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡££·£·µå¤ÎÇ®Åê¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¡¢Æó²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÈºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£ÄÀ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡£Ä¾µå¤ÎµåÂ®¤Ï£±£´£°¥¥íÂæ¤È·è¤·¤ÆÃ¥»°¿¶¤¬Â¿¤¤Åê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µå»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Éð´ï¤À¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÅû¹á¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿»Í²ó¤Ï°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î´À¤ò¤«¤¡¢±¦Â¤ò¤Ä¤ê¤«¤±¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¸òÂå¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤Ã¤¿¡££±µå¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÆóÈô¤Ë¡£¸åÂ³¤âÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó£²»à»°ÎÝ¤Ï²ÜÌ¾¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££µ²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡ÖÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°µ´¬¤ÎÅêµå¤ÇÅ¨ÃÏ¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¹ñÎ©¤Î¾®Ã®¾¦Âç¤òÂ´¶È¤·¡¢£²£²Ç¯¤ËËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Ë½¢¿¦¡£¥×¥í¤òÄü¤á¤é¤ì¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£²£³Ç¯¡£Æ±»Ô¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬´°À®¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁáÀî¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Äê»þ¤Ï£¸»þ£´£µÊ¬¤«¤é£±£·»þ£±£µÊ¬¡£ËèÆü»Ï¶ÈÁ°¤ËÉ¬¤ºÎý½¬¤·¤Æ¤«¤é»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÆþÃÄ¡££²£´Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Çºå¿À¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼¡¤Ï³®ÀûÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹ÈÖ¤À¡£
¡¡°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡££··î£±£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¶å²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¥Ü¡¼¥¯¤Ç»°Áö¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤ë¥Û¥í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¼Á¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤ÏÀ¾Í¦¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£¡ÖÏÓ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¿¶¤é¤Ê¤¤¤È±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£´¶³Ð¤äÎý½¬ÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµ»½Ñ¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÀè¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÚÂæ¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡£¾®¼êÀè¤Îµ»½Ñ¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£»Õ¾¢¤Î¶â¸À¤¬º£¤ÎÁáÀî¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤¬£±·³¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏµåÃÄ½é¤Î²÷µó¡£°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤Î¿·¿Í¾¡Íø¤â½é¡£¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¶ìÏ«¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Êó¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÁáÀî¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¢¡ÁáÀî¡¡ÂÀµ®¡Ê¤Ï¤ä¤«¤ï¡¦¤À¤¤¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£±£²·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£µºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ËÌ³¤Æ»ÂçËã¡¢¾®Ã®¾¦Âç¡¢¥¦¥¤¥óËÌ¹Åç¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£µÇ¯£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÏÆ±Ç¯£··î£±£¶Æü¡¦ÃæÆüÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£
¡¡¢¡ºå¿À°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Ï·×£¹¿Í¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Ë£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤ÎÁáÀî¤È¹©Æ£¤Î£²¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£·¿Í¤ÈÁáÀî¤È¹©Æ£¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡££²£°£°£¸Ç¯¡¡¦µÈ²¬¶½»Ö¡¢£°£¹Ç¯¡¡¦¹âÅÄ¼þÊ¿¡¢£±£°Ç¯¢¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¡¢£±£·Ç¯¡¡¦ÀÐ°æ¾´õ¡¢£²£°Ç¯¡¡¦´äÅÄ¾µ®¡¢£²£±Ç¯¡¡¦°ËÆ£ÎÇ¡¢£²£³Ç¯¡¡¦¾¾¸¶²÷¡¢£²£´Ç¯¡¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®¡á£±£´»î¹ç£²ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¥£¹£µ¡¢£²£´Ç¯£¡¦ÁáÀîÂÀµ®¡á£²»î¹ç£±¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¥£°£°¡£¡ÊÃí¡ËÇ¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÇ¯ÅÙ¡¢´Ý¿ô»ú¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½ç°Ì¡£