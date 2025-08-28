▼アイルトン（佐々木師）先週で仕上がってるのでソロッと。落ち着きがあるのがいい。新馬戦は2着で勝てなかったけどオーナーに進言させてもらい、重賞に挑戦する。

▼キャンディード（松下師）5Fからサッと余力残しで。新馬戦はビュンビュン行くのかなと思ったけど違った。あの感じなら1Fの距離延長は歓迎。

▼コラルリーフ（佐藤悠師）追い切りはジョッキー（西塚）がコンタクトを取ってくれた。新馬戦は馬の後ろに置いて、幸ジョッキーがうまく脚を引き出してくれたね。

▼ジュジュドール（西園翔師）持ったままで楽に坂路4F52秒5のタイムが出た。気持ちは前向きだが引っかかることはない。

▼シュテフィ（牧田師）先週しっかりやっているので、これで十分。ルヴァンスレーヴ産駒は（血統的に）ダートだが、この前、芝でも1つ勝ったからね。

▼セイウンアインス（武藤師）今週は輸送を考慮して坂路で追い切った。変わらず状態はいいし元気がある。

▼タマモイカロス（藤岡師）追い切りは3頭併せの上がり重点。いい動きだった。暑い夏に4回も使えるのは元気だから。条件は合っていると思う。

▼ナムラドロン（鈴木孝師）追い切りはサラッと。まだ幼いけど新馬戦はよく勝ってくれた。メンタル面で成長している。

▼フレンドモナコ（南田師）左右にフラつく部分はあるが真っすぐ走れていた。距離延長は問題ない。