凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン）を目指すダービー馬クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）が27日、CWコースで仏遠征前の国内最終追いを行った。主戦の北村友を背に僚馬2頭を追いかける形でスタートし、直線は内から力強く伸びて外ヤマニンシュラ（3歳2勝クラス）、中ルシフェル（4歳3勝クラス）と併入。時計は6F86秒5〜1F11秒4をマークした。

鞍上は「先週は（僕が）アクションを起こして動いていたが、今朝は自分から動いてくれた。気持ちも入って、いいバランスで走れていたし先週より良くなっている」とジャッジ。仏G3プランスドランジュ賞（9月14日、パリロンシャン）をステップに本番へ向かう。「何の不安もないし、しっかり動ける態勢をつくった中でフランスへ向かえる」と始動戦に向けて順調ぶりをアピールした。29日に成田空港から出国する予定。

《ビザンチンドリームはラスト自己最速》フォワ賞（9月7日、パリロンシャン）から凱旋門賞へ向かうビザンチンドリーム（牡4＝坂口）は、国分優（レースはマーフィー）を背にCWコース単走で追い切った。ラスト1Fは自己最速の11秒0をマーク。

坂口師は「しまいを伸ばす調整で一番、動けていた。レースを重ねるごとに良くなっているが、まだ成長しそうな感じ」と目を細める。鞍上とは2走前レッドシーターフHC（1着）以来のタッグ。「レースでのペースが鍵になるが、上手に騎乗してくれたので心配ない」と信頼を寄せた。