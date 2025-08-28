◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）

巨人が広島に敗れ、３連敗で借金１に逆戻りした。雨天のため１時間遅れの午後７時に試合開始。先発の森田駿哉投手（２８）は５回に投手・大瀬良の安打から３失点。４回１／３を７安打３失点で３敗目を喫した。５回まで１安打とエンジンのかかりが遅い打線は６回、浅野翔吾外野手（２０）の２点二塁打で１点差に詰め寄ったが、反撃もそこまで。３連勝後に３連敗と波に乗れず、首位・阪神とは今季最大１５ゲーム差となった。

判定は覆らず無念のゲームセットとなった。１点を追う９回１死一、三塁でリチャードが一ゴロ。一塁手のモンテロが一塁ベースを踏んでから本塁に送球し、三塁走者の門脇がヘッドスライディングも、判定はアウトとなった。捕手の会沢と交錯したように見え、阿部監督がリクエストを要求したが、リプレー検証の結果、コリジョン（衝突）ルールは適用されずアウト。カープナインが歓喜に沸く中、阿部監督は審判団と数分間、会話した。

「コリジョンの説明を受けたんですけど。流れの中で起きたからオッケーっていうね。それが一応、確認できました。僕が聞いていたのは、捕手はああいうプレーの時はベースの前にいなくちゃいけないんじゃないですかっていうのは確認したんですけど。（審判は）そうです、と。けど、流れの中でああなったのでっていうから。走路は空いてましたと。だけど交錯しているからね。流れの中でああいうブロックはしていいんだなって思っちゃいますよね」

会沢もショートバウンドする送球を必死に捕球した結果だが、門脇と接触はしていた。「流れの中だったら（捕手は）あそこ（本塁ベース上）にいていいってことになっちゃうから、そこはいかがですかって聞いたんだけど。流れの中だったら何でもいいみたいなので、それが確認取れました」。阿部監督は悔しさを押し殺して冷静に話した。

激しい雷雨のため開始遅延。午後６時頃に天候が回復すると、球場の左翼後方には二重の虹がかかった。１時間遅れで７時にプレーボールがかかった。

先発の森田は０―０の５回、先頭の９番・大瀬良の右前安打から３連打などで３失点。大瀬良に２打数２安打され、５回途中３失点で降板し「大瀬良さんに２本打たれたのが全てです」と猛省した。２６日も戸郷が９番・床田の安打から失点したが、相手投手の安打が２試合連続で失点に直結したのは痛恨だった。

打線は前日に続き５回まで無得点と序盤に沈黙。５試合連続５回まで１得点以下だ。最近１０試合は４勝６敗で、その間８試合が５回まで１得点以下と攻撃陣のエンジンのかかりが遅いのは気になるところだ。大量リードの勝利か接戦の敗戦という展開が多く、１０試合連続で守護神マルティネスの登板機会がない。

３連敗で借金１。首位・阪神と今季最大の１５差に開いた。「明日、切り替えて頑張ります」と阿部監督。マツダでは今季２勝８敗。苦しい状況が続くが、このまま終わるわけにはいかない。（片岡 優帆）

〇…試合後、審判団は９回の捕手・会沢と三塁走者の門脇が接触したプレーについて控室で３０分以上、ミーティングして検証。責任審判で二塁塁審を務めた山本貴則審判員は、コリジョンルールを適用しなかったことについて「タイミングがアウトで走路が空いていたので。捕手の立ち位置を含めて難しい判断だったが、完全にアウトのタイミングだったので総合的に判断した」と説明した。

◆コリジョンルール 本塁上での危険な衝突を防ぐための規定で、１６年から導入された。走者の進路を空けるため、捕手は本塁をふさぐことができなくなり、走者はタックルが禁止される。審判が判定に必要と認めればビデオ判定も行われ、危険なプレーを行った選手には審判からの警告や退場が宣告される。