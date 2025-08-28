ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －239.2万（4億1829万）
ガソリン －123.6万（2億2233万）
留出油 －178.6万（1億1424万）
（クッシング地区）
原油 －83.8万（2263万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.724％（WI：3.717％）
応札倍率 2.36倍（前回：2.31倍）
＊ベッセント財務長官
ベッセント財務長官がインタビューで、次期ＦＲＢ議長候補として、「非常に有力な人物が１１人おり、来月から面談を開始する」と語った。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・いずれは利下げが適切となる時期が来る。
・ＧＤＰは減速しており、今後も継続を予想。
・これは減速であって、停滞ではない
・失業率４．２％は歴史的に極めて低い水準。
・雇用ペースの減速は明らかに確認できる。
・労働力人口の伸びも現在鈍化している。
・雇用者数の均衡点に関する確かな推計値は持っていない。
・雇用と物価のリスクバランスが近づきつつある。
・中央銀行の独立性は極めて重要。
・クック理事への告発についてはコメントしない。
