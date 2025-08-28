※経済指標

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －239.2万（4億1829万）

ガソリン －123.6万（2億2233万）

留出油 －178.6万（1億1424万）

（クッシング地区）

原油 －83.8万（2263万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.724％（WI：3.717％）

応札倍率 2.36倍（前回：2.31倍）



＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官がインタビューで、次期ＦＲＢ議長候補として、「非常に有力な人物が１１人おり、来月から面談を開始する」と語った。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・いずれは利下げが適切となる時期が来る。

・ＧＤＰは減速しており、今後も継続を予想。

・これは減速であって、停滞ではない

・失業率４．２％は歴史的に極めて低い水準。

・雇用ペースの減速は明らかに確認できる。

・労働力人口の伸びも現在鈍化している。

・雇用者数の均衡点に関する確かな推計値は持っていない。

・雇用と物価のリスクバランスが近づきつつある。

・中央銀行の独立性は極めて重要。

・クック理事への告発についてはコメントしない。

