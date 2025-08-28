¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡ª¿á¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯¿á¤¤¿¤¤
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÃËÀ¡Ê£·£·¡Ë¤«¤é¡£»ä¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç·Ú²»³ÚÉô¤ËÆþ¤ê¡¢£±£³ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£¶£°Ç¯°Ê¾å¤º¤Ã¤È¿á¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯±éÁÕ¤Ë»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¡×¤ò¿á¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬£³Ç¯Á°¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¿á¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¡×¤ò¿á¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯²»¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿ËÜ¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬´ÔÎñ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿£±ËÜ¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¹¤®¤ë¡£²¿¤È¤«ºÆ¤Ó¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¡×¤ä¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¥Æー¥Þ¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ³§¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿°¤ò¥×¥ë¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¡¢´é¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¹¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¼è¤ë¡È¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡É¼°¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò»Ü¤¹¤È¡¢²¿¤È¾¯¤·²»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤¢¤Î¥×¥í¤Î¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥¿ー¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°ÍÍê¼Ô¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢º©ÀÚÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ÈÈà¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î²ÃÎð¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¢¤ëÈëºö¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÍ¥¤·¤¤ÍÅ²ø¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤£³ºÐ»ù¡Ù¤»¤¤¤äÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÀ¸¸å£±£°¥«·î¤ÎÌ¼¤¬»£¤Ã¤¿¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Æ°²è¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£