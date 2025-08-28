皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は秋初戦に予定しているセントライト記念（9月15日、中山）で、戸崎と新コンビを組むことが決まった。サンデーレーシングが発表。

京王杯SC2着ママコチャ（牝6＝池江）はセントウルS（9月7日、阪神）からスプリンターズS（9月28日、中山）へ。鞍上は2走とも岩田望を予定。

キーンランドC5着ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）はスプリンターズS。

CBC賞8着ジャスティンスカイ（牡6＝友道）はセントウルS。

僚馬で宝塚記念17着ヨーホーレイク（牡7）は岩田望でオールカマー（9月21日、中山）。

BSN賞1着ジャスパーロブスト（セン4＝森秀）はながつきS（9月20日、中山）かシリウスS（9月27日、阪神）の予定。

【2歳次走】

新潟ダート6Fの未勝利戦をレコードで大差勝ちしたサトノボヤージュ（牡＝田中博）は、来年のサウジダービー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）から逆算したローテを組まれ、オキザリス賞（11月9日、東京）か、カトレアS（11月29日、東京）を目標にする。

新潟未勝利勝ちアルバンヌ（牝＝田中博）はサフラン賞（9月28日、中山）へ。