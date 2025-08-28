Ä¹Þ¼¹ä¡¡»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤ÈàÊÌµïáÁûÆ°¤Î¥¦¥é¡¡20Âå½÷ÀÀÜ¶á¤È¡Ö¤¦¤É¤óÂç»ö·ï¡×
¡¡¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¡¦Ä¹Þ¼¹ä¡Ê£¶£¹¡Ë¤È»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ã¤·¤¤É×ÉØ¥²¥ó¥«¤â¤¢¤êÄ¹Þ¼¤¬²È¤ò½Ð¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊÌµï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡½¡½¡£
¡¡É×ÉØ¤¬µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤À¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Þ¼¤¬À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÂç¹ëÅ¡¤ò½Ð¤Æ¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿ÂçÅÄ¶è¤Î½»µï¤ËÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤Î¼èÄùÌò¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂÓÆ±¤·¡¢²¿½½¿ÍÁ°¤À¤í¤¦¤È¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤¬Ìó£´£°ºÐÇ¯²¼¤Î£²£°Âå½÷À£Á¤µ¤ó¤ò¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÐÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤Ï¤À¤ó¤À¤ó±ó¤¶¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤ò¾ï¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤³¤¸¤ì½Ð¤·¤¿¡£Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Þ¼¤¬»ÖÊæÈþ¤ÎÌò°÷Êó½·¤òºï¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ã¤·¤¤É×ÉØ¥²¥ó¥«¤âµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¸å¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¤¦¤É¤ó¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÄ¹Þ¼¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ë¾®Æ¦Åç¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎäÅà¤¦¤É¤ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤¬·ãÅÜ¡£¤¦¤É¤ó¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢½Á¤¬ÂÎ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤¬Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤È¿·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¼ê¤Ç¤ªÁ°¤¿¤Á¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È·ã¹â¤¹¤ëÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤È»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬°ú¤¤Ï¤¬¤·¡¢ÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡É×ÉØ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â·ã¤·¤¤É×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¼ã¤Æü¤Î»ÖÊæÈþ¤¬Ä¹Þ¼¤Ë²ó¤·½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÍÌ¾¤À¡£»ÖÊæÈþ¼«¿È¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹Þ¼¤òÃÎ¤ëÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À£³£°Âå¤Î¤³¤í¡¢¥±¥ó¥«¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤¬Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ë²ó¤·½³¤ê¡£¤½¤ì¤¬¼ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤¬ÂÎ¤òÃÃ¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢à¤¦¤É¤óÁûÆ°á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï£Á¤µ¤ó¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤â¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤â¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¤Ï¡¢»ÖÊæÈþ¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ë²ñ¼Ò£²¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Þ¼¤Ï£Á¤µ¤ó¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤òÂçÁØµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤òÍ¿¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ò¤¨¤¿²ñ¿©¤Ç¤âÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤È£Á¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Î£³¿Í¤À¤±ÊÌ¼¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë£Á¤µ¤ó¤ÈÊì¿ÆÀìÍÑ¤Î³Ú²°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸À¤ò±£¤¹¤½¤Ö¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤ÎÄ¹ÃË¤é²ÈÂ²¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï³Ú²°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï²¼¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ä¹Þ¼¤È»ÖÊæÈþ¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¡¢Ä¹Þ¼¤È£Á¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î³èÆ°¤òÂº½Å¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Î¥º§Åù¤ÎÏÃ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö£²£°Âå½÷À¤È¤Î°¦¿Í´Ø·¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡££³£¸Ç¯¤ËµÚ¤Ö·ëº§À¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¥Ä¥¢¡¼±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤âËÖÈ¯¡Û
¡¡Ä¹Þ¼¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤ÏºòÇ¯£¶·î¤«¤é£±£°·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬£¸·î¾å½Ü¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Þ¼Â¦¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ËÌó£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Þ¼¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤¬º£²óÂ¸ºß¤·¤¿¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤ò²û¤ËÆþ¤ì°ã¤¦ÌÜÅª¤Î°Ù¤Ë¤½¤ì¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤µ¤é¤ËÌóÂ«¤Î´üÆü²á¤®¤Æ¤â±³¤òÊÂ¤Ù¤¿¤ÆÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ç¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÆ±¼Ò¤Ï¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ÙÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÀÌó¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ¬ÇÛ¶â³ä¹ç¤Î·ÀÌó¤¬ÅÓÃæ¤ÇÄ¹Þ¼Â¦Í¥°Ì¤ËÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤ÇÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ç¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤ÈÂÐÎ©¡£»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢ÅÓÃæ¡¢¾ò·ïÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ë·ÀÌóÊÑ¹¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£