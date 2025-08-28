「前兆なく呼ばれて…」香川真司超えの“日本の宝”が森保ジャパンで直面した「レベルの差」【日本代表】
ファジアーノ岡山の佐藤龍之介は、W杯最終予選で日本代表の史上最年少出場記録を更新。2025年６月10日のインドネシア戦、18歳237日で初キャップを刻み、香川真司の記録（19歳212日）を塗り替えた（W杯最終予選に限った記録）。
「前兆なく呼ばれて、最初は理解するのに時間がかかった」自身初のA代表活動を振り返り、佐藤は「代表は別格」とコメント。「凄い選手がたくさんいたので、今までとは違う感覚」だった。
楽しかったのか、それともレベルの差を痛感したのか。佐藤の答は「やっていて楽しかったけど、まだレベルが違う」だった。
「（代表選手は）タッチが繊細でミスがない。スピード感も全然違います。短い練習時間でも、試合になれば味方としっかりと合わせるし、本当にタッチが細かい」
最大の収穫は「まだまだ足りないと感じた」ことだった。
「フィジカル、スピード、さらにテクニックも足りない。（代表活動後は）クラブでもよりこだわってプレーするようになりました」
“日本の宝”として今後さらに注目度が高まるだろう佐藤。クラブのみならず日本代表での台頭・飛躍も期待したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
