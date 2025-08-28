「我々を無視するのか」「韓国戦に“２軍”を起用だと？」日本＆韓国と戦うアメリカ代表のメンバーに韓メディアが不満「主力級がかなりいない」「力を抜いた」
９月６日に韓国代表、同９日に日本代表と親善試合を戦うアメリカ代表のメンバー22人が８月26日に発表された。あと１名が追加で招集されるという。
FWクリスティアン・プリシック（ミラン）、FWティモシー・ウェア（マルセイユ）、 MFタイラー・アダムズ（ボーンマス）、DFクリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）、セルジーニョ・デスト（PSV）らが名を連ねた一方で、FWフォラリン・バロガン（モナコ）、MFウェストン・マッケニー（ユベントス）、MFジョヴァンニ・レイナ（ボルシアMG）、DFアントニー・ロビンソン（フルアム）などが選外となった。
この選考に韓国メディア『スポーツ朝鮮』が反応。「我々を無視するのか？ アメリカ代表は韓国戦に“２軍”の選手を起用するのか？ なぜ多くのヨーロッパ組が除外されているのか？」「主力級がかなり抜けている」と苦言を呈している。
ただ、選外となった主力選手の多くはコンディションが問題のようだ。同メディアも「現実的な理由も大きい。英紙ガーディアンは、『今回除外された選手のほとんどは負傷中か、最近復帰したばかりだ』と報じた」と伝えつつ、こう見解を示した。
「アメリカは力を抜いたが、今回のアウェー遠征はホン・ミョンボ監督にとって重要な意味を持つ。彼はアメリカで、開催国であるアメリカと強豪メキシコと対戦する。長距離移動による疲労や回復方法、スタジアム、フィールド、気候など、様々な環境に適応する機会となるため、貴重な学習機会となるだろう」
決してアメリカが力を落としたわけではないだろうが、思うところがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
