¡Úºå¿À¡Û¼ó°ÌÆÈÁöÃæ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¿Ê¤á¤ëà°ìÀÐÆóÄ»á¤Î°éÀ®·×²è
¡¡ºå¿À¤Ï£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç£´Ï¢¾¡¡££²°Ì¡¦µð¿Í¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£±£²¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á£±£±¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Ê¤·¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¿¿²Æ¤Î¸×¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØËÜ³ÊÅª¤ÊÉÃÆÉ¤ßÂÖÀª¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï°éÀ®£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡£°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¥¾¡¼¥óÆâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤ò£µ²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¥×¥í½éÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼±¦ÏÓ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ì·³·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¼ã¼ê´üÂÔ³ô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î£±£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Ø´ø´±½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éÅ·À¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Î¿·±Ô¡¦°æÄÚ¤ò°ì·³¤Ë½é¾º³Ê¤µ¤»¡Ö£¸ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¡£µ®½Å¤Ê°ì·³·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¦¶áËÜ¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ëà°ìÀÐÆóÄ»á¤ÎÌ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬º£¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î£²Ç¯¸å¡¢£³Ç¯¸å¤Î¤¢¤êÊý¡×¤È¸ì¤ë¡£Ä¾¶á£±£°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤¿ÌÔ¸×¤Ï¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë²«¶â»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¤À¤¬¡¢º£·î¤Ë¤Ïº£µ¨¤ÇÆþÃÄ£·Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¶áËÜ¤¬¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ºÍÌÚ¡¢º´Æ£µ±¤éÅêÂÇ¤Î¼ç¼´¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿Áá´üÊÆµå³¦Ä©Àï¤òµåÃÄ¥µ¥¤¥É¤ËÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÔÀ®ÌÌ¤Ç¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ£´ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È£±ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Íî¹çÃæÆü¤ä¡¢£±£¶¡Á£±£¸Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥»£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿½ïÊý¹Åç¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î¹âÎð²½¡¢Â¾µåÃÄÎ®½Ð¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÄ¹´ü¤ÎÄãÌÂ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤ê¤Î½©Íè¤¿¤ê¤Ê¤Ð¡¢¸·¤·¤Åß¤â±ó¤«¤é¤¸¡½¡½¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅÚ¤Å¤¯¤ê¤È¼ï¤Þ¤¤âËº¤ì¤Ê¤¤¼ã¤¸×¾¤Î¼þÅþ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡