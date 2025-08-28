「指揮官が要望」スペイン強豪の世界的名将が久保建英の獲得を諦めず！地元メディアが報じた補強の条件は…
欧州主要リーグの移籍市場がクローズする９月１日が迫ってきた。
今夏の去就が注目されてきたレアル・ソシエダの久保建英は、このまま残留する可能性が高い。だが、最後まで何が起きてもおかしくないのが移籍市場でもある。
この日本代表MFの獲得を熱望しているとされるディエゴ・シメオネ監督が率いるスペインの強豪アトレティコ・マドリーは最後まで、検討を続けているようだ。
アトレティコの専門メディア『ESTO ES ATLETI』は８月27日、「アトレティコ・マドリーの重要会議。移籍市場に関する決定」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「アトレティコ・マドリーは、緊迫した日々を送っている。ピッチ上の仕事に加え、真に決定的な動きはオフィスで展開されている。昨日の練習後、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン（CEO）、カルロス・ブセロ（GM）、ディエゴ・シメオネの間で重要な会合が開かれた。この会合は、多くの期待と不確実性を生み出している移籍市場における今後の方向性を定めることを目的としていた」
同メディアは「クラブの公式メッセージは変わらない。『退団がなければ、新たな選手は加入しない』。代理人や仲介業者に繰り返し伝えられているこの姿勢は、経営陣の財政的な慎重さを反映している」としつつ、こう内情を明かした。
「シメオネ監督は、競争力はあるものの、あらゆる面で選手不足が続くチームを完成させるには、まだ足りないピースがあると主張している。時間は刻々と過ぎ、ライバルチームがより強い意志を持って動いているため、緊張感が高まっている」
そして、「会議で話し合われた議題の一つは右サイドの補強だった。これは監督の主な要望であり、攻撃に厚みをもたらす破壊力のある選手を求めている。現在ユベントスに所属するニコ・ゴンサレスも候補に挙がっているが、必ずしも説得力があるわけではない。レアル・ソシエダ所属のクボも候補だが、EU圏外選手のため獲得を困難にしている」と続けた。
「会議では、EU外選手のマネジメントについても議論された。ナウエル・モリーナは2500万ユーロ、コナー・ギャラガーは5000万ユーロと評価されているが、これらの金額に近いオファーは出ていない。移籍市場終盤に予想外の好転がない限り、両選手ともシメオネ監督の指揮下に入る可能性が高い」
アルゼンチンが誇る世界的名将は久保の獲得を望んでいるが、EU外選手の売却ができない限り、オファーを出すのは難しいようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
