¡¡Å¦È¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡½¡½¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¸íÊó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ëº®Íð¤¬µ¯¤¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Íò¤ÎÍ½´¶¤À¡£
¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï£²£·Æü¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤Î±ÊÅÄÄ®¤ÎµÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤ä°ñ¾ë¡¦¼è¼ê»Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶¯À©ÁÜºº¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤Ï°ñ¾ë¡¦Æ£ÂåÄ®µÄ¡¢¼è¼ê»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤«¤é½éÅöÁª¡£¸½ºß¤Ï°Ý¿·¤Ç»²±¡£²´üÌÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯À©ÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÅÞ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤â¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â»ö¼Â²òÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤·¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æ»á¤Ï°Ý¿·¤ÇÌò¿¦¤³¤½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÍÌ®¤¬¹¤¯¡¢¶âÌ®¤âËÉÙ¤Ç¡¢±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡£¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î¿·ÂåÉ½¤ËÆ£ÅÄÊ¸Éð»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¯ÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¤ÎÉü¸¢¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¡¢ÀÐ°æ»á¤ÏÇÏ¾ì»á¤È¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£°Ý¿·Æâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢°Ý¿·¤È¼«Ì±¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¤âº£¸å¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Ä«´©£±ÌÌ¤Ç¡Ö¸øÀßÈë½ñµëÍ¿¡¡ÉÔÀµ¼õµë¤«¡×¤È°Ý¿·¤ÎÃÓ²¼Âî½°±¡µÄ°÷¤Îµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸°Ý¿·¤ÎÀÐ°æ»á¤Ø¤Î¥¬¥µ¤Ç¡¢ÃÓ²¼»á¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î´´Éô¤¬ÃÓ²¼»á¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¶¯À©ÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¸í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸íÊó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤¹¤ëÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ë¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ýÌóÂ«¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤äÄ»¼è¸©·Ù¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹·Ð±Ä¤Î¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¤é£¶¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éô»á¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖÁ´ÆüËÜÍ·µ»»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¶È³¦½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤È¤·¤Æ»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô»á¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÜººËÜÉô¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÇã¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°¤Éô»á¿Ø±Ä¤«¤é¥Ç¥ë¥Ñ¥éÂ¦¤Ø¤Î°ÍÍêÍÌµ¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÆÃÁÜÉô¤¬°Ý¿·µÄ°÷¤ÎÁÜºº¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¤Ç¤ÏÌîÅÞ´´Éô¤Î³ÐÀÃºÞµ¿ÏÇ¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÇÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Î¥ê¡¼¥¯¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º®ÌÂ¤¹¤ëÀ¯¶ÉÆ±ÍÍ¤Ë·Ù»¡¡¢ÆÃÁÜÉô¤â¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÅ¦È¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÁÜººÅö¶É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤¤¤º¤ì¤«¤Îµ¿ÏÇ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Íò¤ÎÁ°¿¨¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£