観光地のホテルや空港に、中身の入っていないスーツケースを放置する訪日客が相次いでいる。

買い替えに伴う廃棄が多いとみられる。マナーの周知など対策を強化すべきだ。

万博が開催中の大阪では、訪日客が泊まったホテルの部屋から、１日あたり数個のスーツケースが見つかることがある。大半は持ち主と連絡がつかず、ホテル側が処分費用を負担しているという。

大阪観光局の調査では、８割を超える宿泊業者が、放置を問題視していると回答した。

また成田や関西国際、中部国際の各空港でも、コロナ禍明け以降、ロビーなどに放置されるケースが多くなり、関空では昨年度、過去最多の８１６件に上った。

大量に買った土産物が入らず、大型の新品に買い替えた結果、要らなくなった古いものをそのまま置いていく人が多いようだ。

こうした行為は、廃棄物処理法違反などに問われる恐れもある。処分に困ったからと、安易に考えてもらっては困る。

空港では、スーツケースを撤去する際、テロの疑いも念頭に、爆発物の有無を金属探知機などで調べる必要が生じる。空港や警察に大きな負担がかかることも知ってもらわねばならない。

観光庁は、訪日客向けの情報発信を強化し、マナーの啓発動画などでも取り上げるべきだ。

一部の空港やホテルでは、要らなくなったスーツケースを無償や有償で引き取るサービスを始めている。こうした取り組みなども活用しながら、放置を減らしていくことが重要だ。

放置が横行する背景には、円安があると指摘される。訪日客にとっては数千円のスーツケースが海外に比べて割安なため、買い替えやすくなっているという。

販売業者側は、新品を売る際に中古品を引き取るなどの取り組みを進め、放置の軽減に向けて、役割を果たしてほしい。

スーツケースを巡っては、路上で引いていて他の歩行者とぶつかったり、エスカレーターで落としてしまい、下にいた人にけがをさせたりする事故も起きている。

路線バスが大型ケースを持った訪日客であふれ、市民が乗れない現象も問題になっている。

スーツケースの問題は「オーバーツーリズム」（観光公害）の一形態である。政府は観光立国を掲げる以上、訪日客の受け入れ態勢を整えるべきだ。荷物の一時預かりを強化し、「手ぶら観光」を拡充させることも効果的だろう。