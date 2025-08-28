米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性が揺らげば、米国だけでなく世界経済にも大きな弊害が及ぶ。

ＦＲＢへの介入を強めるトランプ大統領の動きを憂慮する。

トランプ氏は、ＦＲＢのクック理事を解任する方針を表明した。二つの住宅を購入した際、不動産記録の偽造などを行って、いずれも居住用として優遇ローンを組んだ疑いがある、というのが理由だと主張している。

クック氏は解任に異議を唱え、提訴する方針だという。

ＦＲＢ理事会は議長を含め７人で構成する。政策の独立性を尊重し、任期は１４年間と長い。バイデン前大統領が指名したクック氏の任期も２０３８年まである。大統領による解任は極めて異例だ。

ＦＲＢの設置法には、正当な理由があれば解任できる、という規定はある。だが、疑惑が生じたという段階で即座に解任するのは拙速に過ぎる。調査を尽くした上で、重い職責を果たすに足るかどうか、慎重な検討が不可欠だ。

トランプ氏は、利下げするようＦＲＢに繰り返し圧力をかけてきた。解任方針は、不正が理由というよりも、そうした対立の延長上にあるとみるべきだろう。

経済が持続的に成長するためには物価の安定が前提になる。政府からの中央銀行の独立性を確保することは極めて重要だ。

政権側は一般に、景気浮揚を期待して金融緩和を望みがちである。米国に限らず、政治圧力により過度な金融緩和を続け、高インフレを招いて経済が大きな打撃を受けた過去の教訓は多くある。

クック氏が最終的に解任されれば、トランプ氏の意向に沿う理事が４人となって、理事会の過半数を占める見通しだ。トランプ氏の「支配力」は格段に強まろう。

意に沿うままの金融政策によって悪影響が世界に広がることを、日本も懸念せざるを得ない。

ＦＲＢの金融政策は、米国だけでなく、株式、為替、債券など世界の金融市場を大きく動かしている。利下げ圧力によって金融政策がゆがめられれば、市場の混乱が深まることも避けられない。

ＦＲＢは昨年末の利下げ以降、高関税政策などで物価高が加速することを考慮し、今年は５会合連続で利下げを見送ってきた。

パウエル議長は２２日、雇用の下振れを警戒し、９月中旬の次回会合で利下げに踏み切る可能性を示唆した。国民からの信認を守るために、物価と景気を丁寧に点検して判断することが大切だ。