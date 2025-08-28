セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）の社長に５月に就任したスティーブン・ヘイズ・デイカス氏（６４）が、読売新聞のインタビューに応じた。

主力の国内コンビニ事業が伸び悩んでいることから、商品開発力を上げ、店舗の設備投資も強化する方針を示した。

国内コンビニ事業の既存店売上高は、競合が直近で２〜７％程度で推移しているのに対し、セブン―イレブンは０〜２％程度と苦戦が続いている。デイカス氏はこうした状況を「セブンの商品の質と価値が圧倒的にベストだとは言いにくい状況だ」と認め、「チャレンジャー精神に戻り、基本の商品開発力を上げて行く」と強調した。

セブンは６日に発表した新たな経営戦略で、２０３０年度までに国内店舗数を約１０００店舗増やし、できたてのパンや紅茶などを販売する店舗を拡大する方針を打ち出した。

デイカス氏は「顧客のニーズは毎回変わる。今は理想の店舗だとしても、明日には理想ではない」とし、既存店への投資で店内設備やレイアウトの刷新を急ぐ考えを示した。

一方、海外事業は成長期待が高いとし、全世界で８万６０００店舗という規模を生かすことでコスト削減や効率化を強化できるとの認識を示した。

また、日米欧でビジネス経験のあるデイカス氏は「小売業の競争が一番厳しいのは日本。消費者の目線が厳しく、料理はグローバルベストだ」と指摘。訪日客に人気が高い日本風の「たまごサンド」を北米で販売する方針も明らかにした。

セブンを巡っては、昨年夏にカナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタールが買収提案をし、経営が混乱した。買収提案は今年７月に撤回されたが、株価の低迷を改善しなければ、今後も買収リスクは残るとの指摘もある。デイカス氏は「アクティビスト（物言う株主）や買収から守ることだけを考えてはいない。新たな経営戦略をうまく実行すれば企業価値は絶対に上がる」と述べた。