デジタル庁は、人工知能（ＡＩ）の政府業務への導入を本格化する。

闇バイトの実行役を募集するＳＮＳ投稿の選別や、パブリックコメント（意見公募）に寄せられた大量の意見の整理などに独自開発したＡＩシステムを活用し、社会問題の解決と職員の負担軽減を図る。

２０２６年度予算の概算要求に、「ガバメント（政府）ＡＩ」の整備などとして関連経費を盛り込む。

犯罪の実行者をＳＮＳで募集する「闇バイト」については、警察庁が疑わしい投稿に「この投稿は犯罪実行者を募集しているおそれがある」などと警告文を表示している。ただ、隠語を使って勧誘する投稿が多く、大量の投稿から疑わしい投稿を判別する職員の負担が重くなっている。

デジタル庁は警察庁と連携し、疑わしい投稿を選別するＡＩを開発。闇バイトとの関連性の高さを高・中・低の３段階に分類し、職員が判定作業を効率良く行えるようにしている。昨年末から試作モデルを運用しており、２６年度はさらに開発を進め、精度を向上させる。

政策決定の過程で国民から広く意見を募る「パブリックコメント」を巡っては、原発政策などで関係省庁に同一の意見が大量に寄せられ、問題になっている。同一意見はＳＮＳでの呼びかけに応じて提出されているとみられる。意見数が２０万件規模に達することもあり、職員がすべての意見を確認し、整理するのに多くの労力がかかっている。

このため、デジタル庁が大量の意見を整理するＡＩの試作モデルを開発し、各省庁が示した分類に従って、大量の意見を短期間で整理できるようにする。１０万件を超える意見でも、１週間程度で集約できるという。今年６月から試行的に運用を始めており、２６年度の本格運用を目指す。