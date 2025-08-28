巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸け、２８日の広島戦（マツダ）に先発する。２７日は敵地で最終調整。８月の再昇格後は３登板、計１５回２／３を自責２と先発ローテの役目を全うしている。１９９勝目を挙げた２１日のヤクルト戦（神宮）から中６日。チームが３連敗の苦境の中でマウンドを託された男は「最後まで走りきりたい」と決意を口にした。

万全を期した。田中将はマツダでたっぷりと汗を流し、翌日に迫る登板に向けて集中した。「２日前（月曜）に話した通り。いつも通り、登板を迎える感じです」。日米通算２００勝へあとひとつ。練習を笑顔で引き揚げ、楽天時代の２３年６月１４日以来となる広島での先発に備えた。

前回２１日のヤクルト戦（神宮）は５回１失点で今季２勝目をマーク。１４０日ぶりに手にした白星を振り返りつつ「思い返すと、先週のことが何かすごい昔のような感じで。久しぶりの勝ちでしたけど、パッとすぐ『また次』っていう気持ちに自然となっている」と前を見た。心身ともに状態はよく「いい感じで１週間を過ごせている」と自信をのぞかせた。

大一番を前に“幸運のサイン”も現れた。自身の練習後に雨脚が強まり一時は落雷が発生。それでも午後６時頃に天候が回復し、球場の左翼後方には二重の虹がかかった。ダブルレインボーは「願いがかなう」「努力が実を結ぶ」など、幸運の象徴と言い伝えられる珍しい自然現象。吉兆も後押しに野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に次ぐ偉業に挑む。

約３か月間の２軍調整を経て、今月７日に１軍へカムバック。久保巡回投手コーチの指導も生かしながら、再昇格後は３登板で防御率１・１５とゲームメイクを続けている。苦しんだ時間があったからこそ、戦力として貢献できる日々を待ちわびていた。「１軍でこういうふうに投げられるように今なってきているのは、充実しているなと思う」。チームの勝利を何より最優先してきた男は、さらに先も見据えた。「結果を出し続けてシーズン最後まで走りきりたいなとも思っています」

赤ヘル軍団との対決は３回８安打３失点でＫＯされた５月１日（東京Ｄ）以来。チームは鬼門のマツダで今カードも２連敗のスタート。楽天、ヤンキースでチームの窮地を数々救ってきたレジェンドに、連敗ストッパーの役目が託された。「とにかく集中して、頑張ります」。燃える思いを胸に秘め、投手陣最年長がマウンドへと向かう。（堀内 啓太）