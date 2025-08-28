NGK¤Ç°ÛÎã¤Î¥Õ¥¡¥óÁíÎ©¤Á¡¡µÈËÜ¿·´î·à¡¦¹â°æ½ÓÉ§¤Î²Î¤Ë´ÑµÒÇ®¶¸¡¡£µÇ¯¤Ö¤êÌ¾¥³¥ó¥ÓºÆ¡¹·ëÀ®¤â
µÈËÜ¿·´î·à¤Î¹â°æ½ÓÉ§¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¡Ö·ÝÎò30¼þÇ¯¡õÀ¸ÃÂ50Ç¯µÇ°º×¡¡¹â°æ½ÓÉ§¿·´î·à¡×¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â°æ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¡¢À¾ÀîÃé»Ö¡¢°ÂÈø¿®Çµ½õ¡¢¥Æ¥ó¥À¥é¡¼ÇòÀî¸ç¼Â¡¢FUJIWARA¸¶À¾¹§¹¬¤È¤È¤â¤Ë²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÉñÂæ¤«¤é²¼¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Çµï¤Ë¡¢²Î¤Ë¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¤·¤¿¡£
¹â°æ¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¡¦ÇòÀî¥Ð¥ó¥É¡×¤¬±éÁÕ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢NGK¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î´ÑµÒÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤«¤é½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¹»À¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ñ¤â¡£¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÎ¤é¤ó¤ä¤í¡©¡¡¤Ç¤â¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤ä¡×¤È¹â°æ¤Ï´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é10Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»þÂå¤ÎÁêÊýÃæÀîµ®»Ö¡Ê50¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¡¹·ëÀ®¤¬¼Â¸½¡£2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌ¡ºÍÍÑ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤¬¤¹¤ë¤¹¤ë¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎÁ¶â¡¢¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÊ¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Öº£¤Î²¶¤é¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¥«¥Í¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¼Çµï¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤é¤·¤¯¡¢Ãç¤¿¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡Ê¹â°æ¡Ë¤ÈÌ¼¡Ê¾®ÎÓ¤æ¤¦¡Ë¤¬É¹²ò¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÇòÀî¤¬¡¢ËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£