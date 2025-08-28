情報提供を呼び掛ける都筑署員＝２５日、横浜市営地下鉄センター南駅前

横浜市都筑区荏田東３丁目の鴨池公園で２００５年８月、近くに住むパート従業員の女性（４８）の遺体が見つかった殺人・死体遺棄事件は、未解決のまま２８日で２０年がたつ。神奈川県警はこれまで捜査員を延べ１万人以上動員したが、有力な手がかりは見つかっていない。県警は引き続き情報提供を求め、事件解決に向けて取り組む。

県警によると、女性は０５年８月２５日午後５時１５分ごろ、市営地下鉄センター南駅前の百貨店で勤務を終えたが家に帰ってこず、翌２６日に家族が捜索願を提出。２８日に知人のジョギング仲間らが探したところ、同公園内の雑木林でうつぶせに倒れて亡くなっている女性を発見した。

司法解剖の結果、女性の死因は首を絞められたことによる窒息死で、死亡推定時刻は２５日午後６時ごろ。約５０メートル離れた草むらでトートバッグや靴などが見つかり、バッグに入っていた財布はなくなっていた。

これまで県警は延べ１万人以上の捜査員を動員。捜査開始当初、女性が２５日夕に同公園内で若い男性と立ち話をした後、共に歩いて行ったとの目撃情報を得たが、男性の特定には至っていない。その後も有力な手がかりはなく、捜査は難航している。

情報提供は、都筑署電話０４５（９４９）０１１０。