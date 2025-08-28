◆パ・リーグ 楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）

プロ野球史上初の偉業でリズムが生まれ、首位を守った。１００本塁打到達者では前人未踏。ソフトバンク・今宮健太内野手（３４）が史上４人目の通算４００犠打を達成した。４回無死一塁で、見事にボールの勢いを殺して捕手前へ。「犠打を積み重ねていくことは、プロとして活躍し続けることとイコール」と熟練の技で追加点を呼び、連敗を４で止めた。

堅実な攻撃でリードを奪い、投手力を発揮。最短で３０日に優勝マジック２３が点灯するが、小久保監督は「きょうみたいな試合を続けましょう」と納得した。地に足を着けた戦いを支える男が大技・小技で刻んだ数字を「こんな選手はなかなか出てこない。連盟表彰はないけど、プロ野球に名を残す」と称賛。２２日の日本ハム戦（エスコン）で１００号に到達したばかりだが、今宮本人は「バントがなかったら、ここに立っていない」と原点での節目をかみしめた。

明豊（大分）で高校通算６２発の大砲も「まずできることは守ること、バント」と入団時を回想。「思えば、いつもバントして、ほとんど次の打者が打って」。ゴールデン・グラブ賞５度の守備とともに常勝軍団の象徴。「１、２年目は本当にできなくて、練習して」と振り返るが、いまも不変だ。打球を転がす方向に目印を置き、地道な反復。立場は変わっても「やるべきことをしっかり」と貫いてきた。

「上に３名ものレジェンドがいます。近づくためには、けがをせずに出続けることが最低条件」。左脇腹痛から１９日に復帰したベテランは、やはり優勝争いに欠かせない。（安藤 理）