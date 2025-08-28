◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ヤクルト（２７日・バンテリンドーム）

まばゆいフラッシュと拍手の中、中日・大野は白い歯を見せた。７回３安打無失点で、チームトップの８勝目。竜の連敗を２で止めた。「毎試合、勝ちたいと思って投げてるし、自分が仕事をしたって意識はない。一生懸命、投げることが勝利につながると思う」と謙虚に喜んだ。

３回までに５１球と序盤は球数を要しながらも、コースを突く丁寧な投球で、三塁を踏ませなかった。チームの連敗中に登板した６度はいずれも白星をマーク。落ち着いたマウンドさばきで窮地を救ってきた“ストッパー”がこの日も、本拠地の連敗を５で止めた。

仲間の活躍が、さらなる高みを目指す理由だ。巨人・坂本らと同じ８８年世代。４月３日の巨人戦（バンテリンＤ）で“８８年対決”として投げ合った巨人・田中将が、史上４人目となる日米通算２００勝を懸けて、２８日の広島戦（マツダ）に先発する。「スター的存在。『大野のことも意識してる』って言ってくれてたのを耳にした。刺激になる。８８年組、まだまだできると思うので」

これで２２年以来、３年ぶりに１００イニングに到達した。２３年に受けた左肘の遊離軟骨除去手術の影響で、２４年までの２年間は１０登板に終わっただけに、「達成できる数字だと思わなかった。１イニングでも伸ばせるように頑張りたい」と上を見た。世代交代は、まだ早い。共にマウンドに立ち続けるため、ベテランは腕を振る。（森下 知玲）