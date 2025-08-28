◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２７日・横浜）

阪神の育成ドラフト３位・早川太貴投手（２５）が、プロ初先発のＤｅＮＡ戦（横浜）で５回２安打無失点と好投し、くふうハヤテ出身投手初のＮＰＢ勝利を飾った。セ・リーグ首位独走のチームは引き分けを挟んだ連勝を「４」に伸ばし、３年連続のシーズン勝ち越し決定。優勝マジックは２つ減らして１２となった。現時点で最短Ｖは９月３日。栄光のゴールテープへ、新戦力の力でまた前進した。

夢を諦めなかった元公務員の苦労人が最高の舞台で輝き、心の底から笑った。７月に支配下登録された育成３位ルーキーの早川が、５回２安打無失点でプロ初先発初勝利を挙げた。「本当に諦めないで頑張ってきて良かった」。昨年からウエスタン・リーグに参入したくふうハヤテ出身投手初のＮＰＢ勝利。育成出身の新人投手勝利は球団初の快挙で、歴史に名を刻んだ。

「汗はかきやすい」と初回からユニホームの色が変わるほどびっしょり。その影響からか、２点を先制した直後の４回無死一塁で右太もも裏がつりかけ、ベンチ裏で治療した。続投した後も「汗は止まらなかったけど何とか粘れた」と最速１４６キロの直球に変化球を効果的に交ぜて力投。藤川監督は「すごい一歩を切ってくれた。強い気持ちで最後まで攻めた」と評した。

目の前の壁を努力で乗り越えてきたからこそ、今がある。国立の小樽商大に進学するため、高校野球引退後に１日１０時間も勉強。得意の英語を武器にセンター試験などを受けて「ギリギリで受かった」と合格を勝ち取った。公務員試験の際も、ＳＰＩ（適性検査）で「そこまで難しいものではなかった」とクリア。自分の力で生きる道を切り開き、この日までたどり着いた。

プロ初登板の７月１６日・中日戦（甲子園）では９回２死一、三塁からマウンドに上がり、ボークで得点を与える屈辱を味わった。それでも、苦い経験を糧にはい上がった右腕。記念球は親に贈る。試合後は「今やってる選手のモチベーションになってくれたら」と苦楽を共にしたくふうハヤテの同僚たちを思い浮かべた。

チームは引き分けを挟む４連勝で今季最多更新の貯金２９とし、３年連続のシーズン勝ち越しを決めた。ＤｅＮＡ戦は７連勝で、３年連続の勝ち越しが決定。サクセスストーリーを歩み始めた早川が、Ｖロードを行く阪神に新風を吹かせた。（中野 雄太）

◆早川太貴（はやかわ・だいき）アラカルト

☆生まれとサイズ

１９９９年１２月１８日、北海道・江別市生まれ。２５歳。１８５センチ、９５キロ。右投右打

☆球歴 大麻泉小３年時に東大麻グランドキングスで野球を始め、大麻東中では軟式野球部に所属。大麻高、小樽商大を経てクラブチームのウイン北広島で２年間プレー。２４年からウエスタン・リーグに新規参入したくふうハヤテのトライアウトに合格。２４年の育成ドラフト３位で阪神に入団。７月１３日に支配下選手契約を締結

☆元地方公務員 ２２年から約２年間、北海道・北広島市役所で生活保護業務に従事。窓口で生活保護受給者の相談業務などを行った

☆無類の努力家 ウイン北広島時代は全体練習が行われる水曜日と週末は午前３時に起床し、４時半から２時間練習。市役所業務終了後はジムに通った

☆日本ハムファン エスコンのある北広島市で働いていたこともあり、阪神入り前まではファイターズに憧れ。交流戦でのがい旋登板が目標

☆ミスタータイガースを継承

掛布雅之ＯＢ会長＝スポーツ報知評論家＝の象徴でもある背番号３１をつける

☆好きなタイプの女性

女優・吉岡里帆

☆座右の銘

「Ｂｏｙｓ ｂｅ ａｍｂｉｔｉｏｕｓ」