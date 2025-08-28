ざ、在庫残っててぇぇッ！【しまむら】オシャレ見え100点♡「トートバッグ」

様々なシーンで使えて、毎日のコーデに馴染むトートバッグ。そんなトートバッグを探しているなら、【しまむら】をチェックしてみて。今すぐ使いたい「オシャレ見え100点」のトートバッグが登場中です。同じトートバッグでも素材や形で印象が変わるので、複数欲しくなってしまいそう。手に取りやすい価格も魅力なので、いくつか揃えて使い分けるのもおすすめです。

夏のレジャーはビッグトートにおまかせ

【LOGOS DAYS】「トートバッグ」\2,420（税込）

水玉模様のような押し型がアクセントになった、ビッグサイズのトートバッグ。大き目で荷物がたっぷり入りそうなので、レジャーや夏のお出かけにもぴったりです。少なめの荷物なら1泊旅行もできるかも。内側には便利な保冷機能スペース付きで、ドリンクや食品の持ち運びにも便利そう。持ち手のカジュアルな雰囲気がこなれた印象のバッグは、グレーとブラックの2色展開。どちらもベーシックで合わせやすい色なので、普段のコーデに自然に馴染みそうです。

ベアーデザインが大人可愛いキャンバストート

【LOGOS DAYS】「トートバッグ」\1,969（税込）

キャンバス生地のカジュアルな小さめトートバッグに、LOGOS BEARが描かれたデザイン。短めの持ち手で手持ちスタイルを楽しめます。クマ柄でも子どもっぽくなりにくいデザインが魅力で、大人可愛いコーデを叶えてくれそう。縦21 × 横33 × マチ15cmと財布やスマホなど必要なものがすっきり入りそうなサイズなので、ちょっとしたお出かけや買い物など、日常使いに活躍してくれそうです。

きれいめにもカジュアルにも馴染むおしゃれロゴトート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バッグ」\1,969（税込）

大きく入ったロゴがポイントの、程よく存在感のあるトートバッグ。やわらかそうな生地で肩に掛けやすそうで、縦33cm × 横41cm × マチ幅14cmという荷物がたっぷり入りそうなサイズ感も魅力です。カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめコーデに合わせて抜け感を出すのもおすすめ。コーデに合わせやすそうなブラックと、トレンド感をプラスしてくれるブラウンの2色展開。日常からお出かけまで幅広く活躍してくれそうなバッグです。

星の刺繍がさりげないポイントの2WAYトート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バッグ」\2,420（税込）

短めの持ち手と肩掛けできる持ち手が付いた、2WAY仕様のトートバッグ。縦 27.5cm × 横 45cm × マチ幅 20cmという荷物がしっかり入りそうなサイズ感で、普段使いにぴったり。ナチュラルな雰囲気の程よく柔らかそうなキルティング素材で、季節を問わず使えそう。よく見ると小さな星の刺繍が入っているのが、さりげないおしゃれ見えポイントです。

※すべての商品情報・画像はLOGOS DAYS、SEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N