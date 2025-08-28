「日本３大秘境」に数えられる宮崎・椎葉村（しいばそん）の観光大使として同村を訪れた演歌歌手の青山新（２５）が２７日、村をテーマにした新曲「ほろほろヤマドリ（仮）」を、１０月２２日に発売するシングル「身勝手な女 追撃盤 ＴＹＰＥ椎葉」に収録することを発表した。

３月に同村で行われたコンサートにゲスト出演した縁で、６月に観光大使に就任。黒木保隆村長を表敬訪問した２６日に続き、この日は観光大使初仕事として「絶対に行ってみたかった」という「仙人の棚田」を望む展望台や、国の天然記念物で日本一の樹高３２メートルを誇る「大久保の大ヒノキ」などで、村のプロモーションビデオを撮影した。千葉・浦安市出身ながら「ふるさとのような懐かしさを感じる。自然と『ただいま』と言いたくなるような温かさがある」と感激。絶景に触れつつ、恩師の作曲家・水森英夫氏が手がけた新曲のイメージを膨らませた。

九州山地の中央に位置する人口約２１００人の同村は、壇ノ浦の戦いで敗れた平家が隠れ住んだ伝説が残り、１８７７年（明治１０年）の西南戦争では西郷隆盛軍の敗走ルートになったとされる、秘境マニア垂涎（すいぜん）の地。現在でも日本で唯一の焼き畑農業が残る“ヤマドリの里”を「神秘的な村。いい意味で現実を忘れられるような異世界」と表現した。

人生初という観光大使の名刺は、昨年リリースした「ＴＯＫＹＯメトロブルース」でプロデュースを依頼した、とんねるずの木梨憲武（６３）にも渡した。村で生産されるお気に入りの「宮崎バターサンド」もお薦めするつもりだ。

１１月８、９日に開催される「椎葉平家まつり」で再訪し、地元民謡「ひえつき節」の一部が盛り込まれる新曲を歌唱する予定だ。「椎葉にたくさんお邪魔して僕のことを知っていただきたいし、ＳＮＳでも写真を発信できたら。誰もやらないことにチャレンジして、コンサートでも伝説をつくりたい」。歌謡界で新たなレジェンドを目指す。（堀北 禎仁）

◆日本３大秘境 宮崎県・椎葉村、岐阜県・白川郷、徳島県・祖谷（いや）