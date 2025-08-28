「このまま君だけを奪い去りたい」などで知られるロックバンド・ＤＥＥＮのボーカル・池森秀一（５５）プロデュースのそば店「ＳＯＢＡ ＣＡＦＥ ＩＫＥＭＯＲＩ」が２８日午前１１時、日本武道館にオープンする。開館６０周年の歴史で同所にアーティストが実店舗を構えるのは初めて。池森は「永ちゃんに食べて欲しい！」と、憧れている矢沢永吉の来店を願った。

開館６０周年の音楽の聖地。ほぼ３６５日昼にそばを食べる無類のそば好きミュージシャンが、そば店をオープンさせる。「まさかのまさかですよ。本当にうれしいしかないです」と喜びをかみ締めた。

２月、もともとあったカフェが撤退する話を聞きつけた池森が武道館側にオファーし、実現した。場所は、北西大階段をのぼった２階の左手。池森プロデュースのそば店は、東京・赤坂本店に続く２店舗目で、そば粉のみで打ったグルテンフリーの十割そばが人気だ。日本武道館店限定で屋根にある黄金の擬宝珠（ぎぼし）をイメージし、スライスしたタマネギとチーズのつけ汁に合わせる「オニオンつけそば」（１６００円）も提供する。

日本武道館で行われるイベントのチケットを持ってない人でも入れる。今後、出演者への出前も検討するという。食べて欲しい人に矢沢の名を挙げ、「永ちゃんが池森そばを食べ、なんて言うのか。僕はビートルズ世代ではないので、武道館イコール永ちゃん」と妄想を展開した。

趣味が高じて始めた池森そばの夢は膨らむばかり。「ＦＣの募集もしています。熱海、軽井沢とか海外も含めて観光地で展開するのも夢ですよね」。ＤＥＥＮとしてはこれまで、のべ１１回の日本武道館公演を実施。「来年あたりにやりたい」とアーティストとしても日本武道館への凱旋（がいせん）を目指す。