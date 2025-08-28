タレントの朝日奈央が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。キレイ好きゆえの困惑した体験を明かす一幕があった。

今回は「潔癖すぎる女が大集合」。

「私が気になるのは『一口いる？』って言われた瞬間が一番怖い」と話し出すと「もちろん、友達とか関係性ができている人だったら全然、大丈夫なんですけど、知り合い程度の人にそういう風に言われたら、ドキッとしちゃうんですけど…」と明かした朝日。

「昔、そういう距離感の人がソフトクリームを食べてたんですよ。私、瞬発的に『おいしそう』って言っちゃって。その瞬間にこの怖い言葉が…。『一口いる？』って」と“恐怖体験”を回顧。

「もう『いらない』って言えないじゃないですか？ 私が『おいしそう』って言っちゃったから」と続けたところで共演のファーストサマーウイカに「なめてない所だったらいいんじゃないですか？ 側面の溝がくっきり残ってる所とか」と言われると「それも思ったんですけど、そうすると、『何？ 汚いと思ってるのかな？』とか思われたらどうしようとか、そっち（の思い）も働いてきて。初めてフリーズしちゃって」と振り返っていた。