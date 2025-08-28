◆米大リーグ ヤンキース１１―２ナショナルズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、８試合ぶりの本塁打となる４１号２ランを放ち、４打数２安打２打点だった。

１打席目は死球を受けて出塁したジャッジ。１点をリードした３回無死一塁の２打席目で、先発右腕・カバレに２球で追い込まれたが、３球目の甘く入ったナックルカーブを捉えると、豪快に中堅バックスクリーンに運んだ。７試合連続で本塁打が出ていなかったが、８戦ぶりの４１号２ラン。３回だけで４本塁打、９得点という猛攻に火をつけた。

９点のリードとなった３回２死走者なしでは、２番手で登板した小笠原慎之介投手（２７）と対戦。カウント２―２から６球目の低めのチェンジアップに食らいついて左前安打を放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、５０発のローリー（マリナーズ）がトップを独走。２年連続４度目のキングを狙うジャッジも２位につけているが、９本差とレギュラーシーズン残り１か月で苦しい状況になっている。