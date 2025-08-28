明石家さんまを慕う歌唱力に定評のある芸人たちで結成されたスペシャルユニット「さんま DE サンバ オールスターズ」が、9月7日に大阪・関西万博で開催される「さんまPEACEFUL PARK2025」で新曲「さんま DE サンバ」を初披露することが27日、分かった。

メンバーはブラックマヨネーズの小杉竜一、次長課長の河本準一、森三中の黒沢かずこ、EXITの5人。作詞・作曲をGRe4N BOYZ（旧GReeeeN）、編曲を本間昭光が担当し、イベントを彩るにふさわしい心躍るサンバのリズムが特徴的な楽曲に仕上げた。

楽曲ではRe4N BOYZのHIDEが、さんまに楽曲中の合いの手をリクエストし、アドリブで歌唱したパートも収録されているという。それぞれコメントも寄せ、小杉は「日本一芸人の多い吉本興業から『さんま DE サンバ』の歌唱芸人メンバーに選んでもらったので、芸人ではなく1人のシンガーとしてレコーディングさせてもらいました。このカッコいいブチ上がる曲を歌いこなせるか？と緊張のレコーディングでしたが、OK連発だったので僕が天才かテクノロジー満載かのどちらかだと思います！」とつづった。 河本は「うまく歌おうとして最初のほう足が震えてましたが、ふと我に返り『あ、芸人やった。楽しく歌おう！』と決めてから心が落ち着きとても楽しく収録できました！自分の長所とさんまさんとの関係性をうまく出せたと思います。心から楽しめる歌になってます！」。黒沢は「全国民が知っている日本一のエンタメ男！番組MCなのに、靴紐ほどける！さんまさん！！そして、HIDEさんのこの曲〜！！あっという間に笑顔になってしまう魔法の音楽で、ウキウキしますっ！あぁ、なんて幸せなんだ〜」とコメントした。

EXITのりんたろー。は「Big Sに対する想いとか、リスペクトをひとつひとつリリックに落とし込む事ができた。構想も入れると5年くらいか。この作品をようやく皆さんに届けられる事が本当にうれしいです。とにかく生きろ！生きてるだけで丸もうけだからな！」。兼近大樹は「全力で歌い散らかしました、、、大阪ひっくり返る盛り上がりが脳裏に浮かびます。おたのしみにぃーーーー」とつづった。

また、HIDEもコメントを寄せており「このたび、あの明石家さんまさんが“とある年齢”を軽々と飛び越えられまして… そんな折、さんまさんとご一緒させていただいた際になぜかメロディーや言葉が生まれ、気づけばひとつの物語を描いてしまいました！！皆さま！『ウソみたいでホンマの話』が沢山詰まってる歌です！もしまねできたなら、あなたの日常もちょっと踊り出すかも…？そんな、さんまさんをギュッと詰め込んでおります！毎日が日常！始めようサンバ！みんなでサンマ！今日もフレーフレー！！！」と思いをつづった。

28日からレコーディング風景を収めたミュージックビデオのショートバージョンが吉本興業YouTubeチャンネルで先行公開されるほか、万博の「よしもとwaraii myraii館」でも展開予定という。9月の本番で、楽曲はイベントのオープニングとエンディングで歌唱予定という。

「PEACEFUL PARK」は2023年に始まったインクルーシブな社会の実現と、平和へのメッセージを発信するプロジェクト。音楽中心の祭典として賛同するさまざまなアーティストが参加して開催されてきた。「さんまPEACEFUL PARK2025」では国民的な存在として、笑いと元気を届け続けている明石家さんまと豪華な出演者が共演し、万博から世界へ、大阪の魅力を音楽と笑いに乗せて届ける一夜限りのスペシャルフェスとなる。浅田美代子やMISIA、ナインティナイン岡村隆史、海原やすよ ともこ、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club、和田アキ子らが出演予定。