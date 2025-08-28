◆米大リーグ ヤンキース―ナショナルズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、敵地・ヤンキース戦に０―８と８点のリードを許した３回途中から２番手で登板したが、１回３分の２で６４球を投げ、４安打３失点、３奪三振２四球と勢いを止めることはできなかった。２被弾はメジャー移籍後１２登板目で自身初で、リリーフ転向後１０試合目の登板で３失点は最多だった。

初のヤンキース戦登板だった小笠原。伝統球団の洗礼を浴びることになった。１―０でヤンキースリードの３回。ナショナルズ先発のカバリはジャッジ、ベリンジャー、マクマーンに３本の本塁打を浴びて７点を失い、０―８とリードを広げられた１死走者なしで小笠原は中２日でマウンドに上がった。

先頭のグリシャムこそ７球目の直球で見逃し三振を奪うも、続くライスに被弾。右翼へ２２号ソロを浴びると、ジャッジに安打、ベリンジャーに四球、チザムに四球で満塁のピンチを背負うと、ドミンゲスの三塁への内野安打で１人が生還してリードを１０点に広げられた。４回も続投したが、先頭のウェルズに１８号ソロを被弾。その後マクマーン、グリシャム、ライスを抑えて追加点は許さなかったが、苦しいマウンドとなった。

捕手でスタメン出場したミラスが３回途中にケガで途中交代し、指名打者でスタメン出場したアダムズが捕手に入ったため、指名打者が解除されて小笠原も「７番・投手」で打順に入っていたため、１１点を追う５回１死一塁ではメジャー初打席に立ったが、今季１３勝の左腕・フリードの前にバットを１度も振ることなく見逃し三振を喫した。小笠原は東海大相模高時代に、夏の甲子園決勝で決勝弾を放った経験があり、中日でも９年間で本塁打こそないが、打率１割１厘をマークしていた。メジャーでは両リーグとも指名打者制となっているため、投手が打席に立つのは珍しい場面だった。

今季ナショナルズに加入した小笠原は、７月に先発でメジャーデビューしたが、２登板で防御率９・４５と結果を残せずマイナーに降格となり、リリーフに転向となった。８月に入って救援でメジャー登板をつかむと、日本時代はほぼ経験のなかったポジションながら少しずつ存在感を示していた。

１２登板（先発２、救援１０）で１勝１敗、防御率５・８７となった。