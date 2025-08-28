◇バレーボール女子世界選手権 日本3―1セルビア（2025年8月27日 バンコク）

1次リーグ最終戦が行われ、すでに決勝トーナメント進出を決めていた世界ランキング4位の日本は、大会2連覇中で同8位のセルビアを3―1で下し、3戦全勝のH組1位で突破を決めた。主将のアウトサイドヒッター、石川真佑（25＝ノバラ）がチーム最多の19得点を挙げるなど、この日もチームをけん引。29日の決勝トーナメント1回戦では、開催国のタイと対戦する。

最後は2枚ブロックで相手のスパイクを防ぐと、主将の石川を中心に歓喜の輪が生まれた。“ほほ笑みの国”と呼ばれるタイで、1位突破を決めたメンバーたちは満面の笑みを浮かべた。大会2連覇中で、ここまで2戦はいずれもストレート勝ちだったセルビアを破る、価値ある白星だから無理もなかった。

石川は「1位通過できて良かった。今まで2戦はスタートが良くなかった。今日は全員が集中して（試合に）入ることができた」と胸を張った。

2日前のウクライナ戦は0―2と追い込まれてから3セット連取。勢いの生まれる逆転勝ちだったが、女王撃破には先手を取ることが必須だった。第1セットは最大5点のリードを吐き出し22―22の同点に追い付かれるものの、最後は佐藤淑乃のスパイクから崩して25―23で先取。狙い通りに主導権を握り、第3セットは落としたが、フルセットに持ち込ませずに逃げ切った。

石川、和田由紀子に次ぐチーム3位の13得点を挙げた佐藤も「自分たちらしいバレーになってきた」と手応えを示す。相手の高いブロックをかいくぐるため、タイミングをずらしたスパイク、間隙（かんげき）を突くクロスなど、工夫をこらしたアタックがさく裂。金髪姿の23歳は「これからもっともっと（調子を）上げられるように頑張ります」と笑顔で話した。

4大会ぶりのメダルへ、まずは一段ステージを上がった日本。格下ながら大アウェーでの戦いが予想されるタイ戦に向けて、石川は「しっかり攻めることを忘れずにやる」と気を引き締めた。