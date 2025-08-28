西武園競輪開設75周年記念G3ナイター「ゴールド・ウイング賞」（優勝賞金562万円）が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は連係実績が豊富な真杉匠―吉田拓矢の栃茨勢に地元の武藤龍生が3番手を固める関東勢が中心。ただ、先行力では一番の新山響平もいて激戦となる。

栃茨コンビが軸。新山の先行力は侮れないが、真杉も早めに巻き返す。吉田が展開を生かし番手有利に差し切る。先行有利なバンクだけに新山の頭も。

＜1＞南修二 いつも通り練習して調子は変わらないと思う。山口君とは以前も別だったし自分で自在に。

＜2＞吉田拓矢 前回は体は良かったが自転車が…。1日だけ休んで練習もリフレッシュもできた。真杉君へ。

＜3＞新山響平 しっかり練習し、整体院にも行って体のバランスを整えた。あとは力を出し切れれば。自力。

＜4＞山口拳矢 いつも通り練習した。調子は維持できていると思う。西武園はイメージが良くない。1人で。

＜5＞成田和也 しっかり練習できて、体調も体も感じも悪くない。新山君へ。

＜6＞岩津裕介 体のバランスが取れて良くなっている。新車を試すか考える。連係ある同級生の南君へ。

＜7＞武藤龍生 3日前くらいに右脚が腫れて思うように練習できず。栃茨勢へ。

＜8＞佐々木龍 前回後は少し休んでからしっかり練習できた。魅力ある北日本へ。

＜9＞真杉匠 疲れを抜いて練習。前回、練習がいいと思ったがレースで駄目だったので調子は走ってみて。西武園はイメージいい。自力。