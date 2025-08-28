ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１７６ドル高 シカゴ日経平均先物は４万２５５０円
NY株式27日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 45594.56（+176.49 +0.39%）
ナスダック 21571.25（+26.98 +0.13%）
CME日経平均先物 42550（大証終比：+50 +0.12%）
欧州株式27日終値
英FT100 9255.50（-10.30 -0.11%）
独DAX 24046.21（-106.66 -0.44%）
仏CAC40 7743.93（+34.12 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.623（-0.056）
10年債 4.238（-0.023）
30年債 4.912（-0.007）
期待インフレ率 2.444（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.700（-0.023）
英 国 4.736（-0.004）
カナダ 3.452（-0.010）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.94（+0.69 +1.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3447.40（+14.40 +0.42%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111967.31（+610.93 +0.55%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1650万9580（+90082 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
