NY株式27日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　45594.56（+176.49　+0.39%）
ナスダック　　　21571.25（+26.98　+0.13%）
CME日経平均先物　42550（大証終比：+50　+0.12%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9255.50（-10.30　-0.11%）
独DAX　 24046.21（-106.66　-0.44%）
仏CAC40　 7743.93（+34.12　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.623（-0.056）
10年債　 　4.238（-0.023）
30年債　 　4.912（-0.007）
期待インフレ率　 　2.444（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.700（-0.023）
英　国　　4.736（-0.004）
カナダ　　3.452（-0.010）
豪　州　　4.325（+0.010）
日　本　　1.621（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.94（+0.69　+1.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3447.40（+14.40　+0.42%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111967.31（+610.93　+0.55%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1650万9580（+90082　+0.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ