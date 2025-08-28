¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¡¡¸ºÎÌ¤Ç¤ä¤êÊÖ¤»
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï3ÆüÌÜ¡£SGÌ¾Êª´ë²è¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÎËÜ´ÖÀµÂ§µ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤àÇò°æ±Ñ¼£¡Ê48¡á»³¸ý¡Ë¤ò·ã¿ä¤·¤¹¤ë¡£14Ç¯¤ÎÅöÃÏ¥á¥â¥ê¥¢¥ëÇÆ¼Ô¤¬6¡¢11R¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Çµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11Ç¯Á°¤Î14Ç¯ÅöÃÏ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Çò°æ¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¡¢1¡¢2¤ÎÃå³Í¤ê¡£¹¥¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍ½ÁªÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤ËSG¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡×
¡¡½éÆü10R¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¡ÎÏ¤Î¼ê±þ¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¸å¤â¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ó¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¥¿¡¼¥ó¤ÇÄ·¤Í¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥Ú¥éÄ´À°¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥êV¸å¤ÏSGÍ¥½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤ÎSG¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×Á´¤ÆÍ½ÁªÇÔÂà¡£ÆÃ¤ËÆÁ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï»³¸ý»ÙÉô¤ÎÇò°æ¡¢»ûÅÄ¡¢³¤Ìî¤¬¡ÈÂç»´ÇÔ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÂçÊ÷¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆÁ»³SG¤Ç¡ÊÀ¾»³¡Ëµ®¹À¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ®¹À¤ÎÃÏ¸µ¤Î¼ã¾¾¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤ÎÂçÊ÷¤¬·þ¤ê¾¡Íø¡¢³¤Ìî¤ÏÂç¸ºÎÌ¤ÇÊ³Æ®¡£»³¸ý»ÙÉô4¿Í¤¬ÂçÊ÷¤ÎÂç¹æÎá¤Ç°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò°æ¤â½éÆü¤«¤é52.3¥¥í¤Þ¤Ç¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¤ÎÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎMAX¤¬52.5¥¥í¤Ç¡¢Á°Àá¤Î²¼´Ø°ìÈÌÀï¤Ï53¥¥í¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ê¤¯¤Æ¤âº£Àá¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤È¤½¤ÎÀè¤Ø¡¢3ÆüÌÜ¤ÏÂç»ö¤Ê2Áö¤À¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û6R¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀø¤ê¹þ¤à¤«¡£Âç³°¤Ç¤â¿¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¡£¡ã6¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã6¡ä¡á¡ã4¡äÎ®¤·¡£11R¤ÏÄËÎõ¤Ë·þ¤Ã¤Æ¡ã3¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡ã6¡ä¤Î2¡¢3Ãå¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤ÏYouTube¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¥Ü¡¼¥Ã¤ÈÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡£