4勝8分け15敗で最下位に沈むJ1新潟は2日間のオフが明けた27日、新潟・聖籠町のアルビレッジで31日の浦和戦に向けて練習を再開した。ロングボールを使った攻撃が増えている中でMF新井泰貴（28）の存在感が増している。攻撃の回数を増やして勝利を引き寄せるため、ハードワークが身上の背番号22がこぼれ球を拾い続ける。

直近の8試合は1分け7敗。結果が出ず、特に1―2で敗れた前節の鹿島戦は悪い内容ではなかっただけに、新井も「競り勝っていけるかは小さなところでの積み重ね」と痛感している。それでも下を向いている時間はない。残り11試合。まずは次節の浦和戦で勝ち点3を奪うため、汗かき役に徹する覚悟だ。

チームはボールを収められるFWブーダを前線のターゲットとし、ロングボールからの攻撃を増やした。ボランチの新井は「足元で（パスを）受けるだけになっていたらセカンドボールを拾えない。意図的に前との距離感は意識した」と、これまでと立ち位置などを変化させて対応。鹿島戦でも中盤でこぼれ球を拾って攻撃につなげる場面は多かった。

「その回数をより増やしたい」と言うのは、相手守備を間延びさせて新潟らしいパスワークを生かすためでもある。「攻撃の使い分けは絶対に必要。一つだけになったら対策される。どちらでもいけるようにやらないといけない」と言い、セカンドボールを拾う「感度」を高めている。

ハードワークを売りにして今季加入。当初は新潟のパスワークや初のJ1の舞台に苦戦する面もあったが、中継役としても成長を遂げた今こそ、そのプレースタイルが生きる時。守備でも「相手より1メートル動く、一歩足を伸ばす」ことを徹底して失点減につなげる。

23、24年にJ2藤枝で共にプレーし、同じタイミングで新潟にやってきた矢村が、藤枝へ完全移籍した。同学年で公私とも仲が良く、移籍直前に報告を受けて「純粋にもっと一緒にプレーしたかった」と寂しさも感じている。一方で、矢村から直接的な言葉はなかったものの「そういう気持ちは伝わってきていた」と残留への思いも託され、気が引き締まった。順位を上げることに焦点を定め、誰よりも泥くさく戦う。（西巻 賢介）

○…入江徹監督は攻撃面の改善を図って浦和戦での就任後初勝利を目指す。敗れはしたが前節の鹿島戦を「相手の背後を取っていい形をつくれている。回数をもっと増やしたい」と振り返り、この日の練習でも最終ラインの裏を狙う意識を選手たちに求めた。加えて「相手の嫌がるところにどれだけ入っていけるか」を得点へのポイントとし、パスの受け手と出し手の息を合わせていく作業も同時に行っていく。