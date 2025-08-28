Aぇ! groupが神様＆コンビニ店員に 「ぷっちょ」新CM、9.2より放送開始
Aぇ! groupが、UHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMに出演。「ぷっちょの神様」篇、「袋はどうされますか？」篇が9月2日より全国にて順次放送開始される。
【動画】Aぇ! group扮する神様降臨 「ぷっちょ」新CM「ぷっちょの神様」篇
「ぷっちょの神様」篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに、ぷっちょの神様が降臨。「両方〜。迷ったら〜、両方〜。」と神々しくお告げを授げる。
「袋はどうされますか？」篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝えるお客様に、レジ係の末澤誠也が「袋のぷっちょ」を熱烈アピール。お客様が戸惑うと、すかさず背後から正門良規、佐野晶哉、草間リチャード敬太、小島健の4人も登場し、独特の表情で「袋のぷっちょ」をアピールし続ける。
今回はメンバー5人が、ぷっちょをさまざまな衣装と表情でオススメ。それぞれの衣装に合わせてメンバーが使い分ける表情が見どころだ。
撮影で5人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入り。光のさす荘厳な背景の前でいつも以上に輝きを放ったAぇポーズを披露し、CM撮影に進んだ。「ぷっちょの神様」篇では、息の合ったお告げ、「両方〜」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分に発揮。
「袋はどうされますか？」篇では、監督の「バキバキにお願いします！」のオーダーに応える表情の演技をメンバーそれぞれが完璧にこなし、あまりの表現力の高さにスタッフからも歓声が上がった。日々ドラマやバラエティで磨き上げられた5人の魅力が存分に詰まったCMとなっている。
なお、公式ブランドサイトでは8月28日10時に公開となる。
Aぇ! groupが出演するUHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMは9月2日より放送。
【動画】Aぇ! group扮する神様降臨 「ぷっちょ」新CM「ぷっちょの神様」篇
「ぷっちょの神様」篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに、ぷっちょの神様が降臨。「両方〜。迷ったら〜、両方〜。」と神々しくお告げを授げる。
「袋はどうされますか？」篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝えるお客様に、レジ係の末澤誠也が「袋のぷっちょ」を熱烈アピール。お客様が戸惑うと、すかさず背後から正門良規、佐野晶哉、草間リチャード敬太、小島健の4人も登場し、独特の表情で「袋のぷっちょ」をアピールし続ける。
撮影で5人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入り。光のさす荘厳な背景の前でいつも以上に輝きを放ったAぇポーズを披露し、CM撮影に進んだ。「ぷっちょの神様」篇では、息の合ったお告げ、「両方〜」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分に発揮。
「袋はどうされますか？」篇では、監督の「バキバキにお願いします！」のオーダーに応える表情の演技をメンバーそれぞれが完璧にこなし、あまりの表現力の高さにスタッフからも歓声が上がった。日々ドラマやバラエティで磨き上げられた5人の魅力が存分に詰まったCMとなっている。
なお、公式ブランドサイトでは8月28日10時に公開となる。
Aぇ! groupが出演するUHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMは9月2日より放送。