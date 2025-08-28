

広島電鉄の「駅前大橋ルート」開業当日、沿線では電車を撮影する多くの人の姿があった＝2025年8月3日（撮影：伊原薫）

2025年8月3日、日本の路面電車で最大規模を誇る広島電鉄が大きな進化を遂げた。「駅前大橋ルート」と称する広島駅―稲荷町―比治山下間の新線を開業。併せて、メインターミナルである広島駅停留場（以下「広島駅」）を、地平から同年春に開業した新駅ビルの2階へ移転させたのだ。

新たな広島駅はJR線の改札と同じフロアにあり、利便性が飛躍的に向上。線路や乗り場も増やされ、電車の円滑な運行が可能となった。

広島駅周辺の長年の課題

広島電鉄にとって、広島駅周辺の輸送改善は長年の課題だった。従前の広島駅は敷地が狭く、引き上げ線は3本。2カ所設けられていた乗り場のうち1つは引き上げ線上にあったものの、もう1つは停留場の出口に位置していたうえ、有効長が短く同時に2つの電車を扱えないなど制約が多かった。

また、同駅から稲荷町電停までは三角形の2辺を通るような大回りとなるうえ、この区間は道幅が狭く、渋滞が頻発。道路行政としても抜本的な対策が望まれていた。

1999年には広島市が「新たな公共交通体系づくりの基本計画」を策定。この中で、広島駅南口の再整備と併せて駅前大橋ルートの整備を「検討すべき案」として位置付けた。

3年後には中国地方交通審議会の答申でも「検討の必要あり」とされ、動きが徐々に加速してゆく。国の機関や商工会議所、住民団体なども検討委員会に加わり、2014年に基本方針が決定。広島電鉄は2019年に軌道法に基づく軌道事業特許を取得し、翌2020年11月に建設工事へと着手した。

新ルートには急勾配

こうして整備が決定した駅前大橋ルートだが、実現に際しては大きな課題があった。それは、「勾配」である。駅前大橋南詰付近には4.8％（48‰）という急勾配が生じることになったのだが、この勾配はそれまで最も急だった荒神橋東詰の3.5％を上回る。広電の車両にとっては“未知の領域”であり、問題なく坂を上れるかどうかを検討する必要があった。

そこで同社は、江波車庫の敷地内に5％の斜路を仮設。実際に車両を走らせて登坂性能を検証した。結果、各形式とも問題ないことが確認されている。

工事はおおむね順調に進行。2024年6月にはハイライトとなる、駅前の県道を跨ぐ長さ約43メートル、重さ約250トンの橋桁が架設された。また、この高架橋に続く盛土部分はその下に地下広場があることから、重量を軽減するため内部にコンクリートや土砂ではなくブロック状の発泡スチロールを充填している。

初試運転の役割を担ったのは…

レールの敷設は2025年5月に完了し、6月6日の終電後には初めての試運転が行われた。最初に入線したのは元大阪市電の750形762号車。マスコミなどからも注目を集める場面で、最新鋭の車両でも広電生え抜きの車両でもない762号車が使われたのは意外だが、これにはもちろん理由がある。

762号車は2つある台車間の距離が長く、カーブを通過する際に車体が線路の中心線からはみ出す「偏倚（へんい）」が大きい。つまり、偏倚が小さい車両と比べてホームなどの構造物に接触する危険性が高くなる。もちろん完成時にきちんと検査されているものの、偏倚の大きな車両を最初に入線させて“最終確認”をしたというわけだ。

これに続き、新ルートでは運転士の運転訓練も行われた。こちらは加速やブレーキのタイミングなどをつかむためのもので、1人あたり3往復を運転したそうだ。

植木泰誠運転士に話を聞くと、駅前大橋ルートはレールや軌道構造が新しいというのもあって乗り心地がよく、同時に急勾配をものともせず上る車両たちをたくましく感じたという。また、従来ルートよりも道幅が広いため渋滞に巻き込まれにくく、ほとんどが直線区間で交差点も少ないことから、運転がしやすくなったそうだ。

「試運転をしていると、多くの人々がカメラを向けているのが見え、自分自身もワクワクと緊張が入り混じった気持ちになりました」（植木さん）

いよいよ旧ルートの最終日

そして迎えた、従来ルートの最終日となる8月2日。廃止区間の沿線では多くの市民や鉄道ファンが、見納めとなる「路面電車の走る風景」をカメラに収めていた。

最終電車の出発後には臨時の特別貸切電車が設定され、その出発に際してセレモニーを実施。廃止される旧広島駅と猿猴橋町電停の所在地である、松原町と猿猴橋町の町内会から乗務員への花束贈呈が行なわれ、事前募集の100人を乗せた電車が出発していった。



廃止まであと1時間を切った猿猴橋町電停。多くの人々が詰めかけた（撮影：伊原薫）

その6時間後には、新ルートの一番電車出発を祝うセレモニーも開催された。

仮井康裕社長の挨拶に続き、新設された松川町電停と移設された稲荷町電停の地元である、的場町一丁目と松川町の町内会から乗務員に花束を贈呈。定刻の6時01分に広島駅発の一番電車となる広島港行きが125人の乗客を乗せ、新線を踏みしめるように出発した。



一番電車が発車。広電の新たな歴史が始まった（撮影：伊原薫）

中心部への所要時間が短縮

駅前大橋ルートの開業により、広島駅から八丁堀や紙屋町といった広島市中心部への所要時間は、数字のうえでは4分程度短縮。前述のとおり交差点が減ったことで停車回数も減り、渋滞に巻き込まれることもなくなったため、体感ではそれ以上に縮まった印象を受けた。

今後は旧広島駅―的場町間で線路が撤去され、そのスペースを活用した車道や歩道の拡幅が広島市によって行われる。比治山下―的場町―稲荷町間は循環ルートの一部として整備され、2026年春に運行を再開する予定だ。

広電は原爆投下の3日後に路面電車の運行を再開し、多くの市民を勇気づけた。それから80年にわたり広島の復興と発展を支え続け、いま新たなステージへと突入する。この進化が広島の街と人々にとって、よりよい動きとなることを願う。



（伊原 薫 ： 鉄道ライター）