インスタグラムで報告

2024年パリ五輪のフェンシング男子フルーレ団体金メダリスト、松山恭助が27日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は同じフェンシングでポーランド代表経験のあるアレクサンドラ・イェグリンスカ。トップフェンサー同士の国際結婚にファンから祝福が殺到した。

松山はイェグリンスカと笑顔の2ショット写真などを投稿し、連名でコメントも発表した。

「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました。 どんな時も常に寄り添ってくれる、信頼できる心強いパートナーです。 国際結婚ということなので、より相手の価値観、文化、様々なことを尊重し、温かい家庭を築いていきたいと思います。 これから彼女と始まる人生の冒険を、精一杯楽しんでいきます。 皆様引き続きよろしくお願い致します」

昨夏のパリ五輪では松山が金メダル、イェグリンスカもポーランドで代表経験がある。世界トップのフェンサーの国際結婚には、ネット上の日本人ファンから「うわー、おめでとうございます」「わー きょーちゃん！おめでとう これからも応援してるよー！」「恭ちゃんおめでとーーー 末永くお幸せに」「えっ！え〜〜〜〜。おめでとうございます」「うわぁ…お似合い」と、驚きとともに祝福が殺到していた。



（THE ANSWER編集部）