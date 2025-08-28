松山恭助【写真：アフロ】

　2024年パリ五輪のフェンシング男子フルーレ団体金メダリスト、松山恭助が27日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は同じフェンシングでポーランド代表経験のあるアレクサンドラ・イェグリンスカ。トップフェンサー同士の国際結婚にファンから祝福が殺到した。

　松山はイェグリンスカと笑顔の2ショット写真などを投稿し、連名でコメントも発表した。

「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました。　どんな時も常に寄り添ってくれる、信頼できる心強いパートナーです。　国際結婚ということなので、より相手の価値観、文化、様々なことを尊重し、温かい家庭を築いていきたいと思います。　これから彼女と始まる人生の冒険を、精一杯楽しんでいきます。　皆様引き続きよろしくお願い致します」

　昨夏のパリ五輪では松山が金メダル、イェグリンスカもポーランドで代表経験がある。世界トップのフェンサーの国際結婚には、ネット上の日本人ファンから「うわー、おめでとうございます」「わー　きょーちゃん！おめでとう　これからも応援してるよー！」「恭ちゃんおめでとーーー　末永くお幸せに」「えっ！え〜〜〜〜。おめでとうございます」「うわぁ…お似合い」と、驚きとともに祝福が殺到していた。

