3歳息子との家族旅行、全く計画通りに行かない（泣）予定をすべて諦めた結果 →『まさかの展開』に

子育て中は「思い通りにいかないこと」が日常茶飯事ですよね。特にイヤイヤ期真っ只中は、予想外のハプニングがつきもの。今回は、そんな時期を経験した筆者の友人の体験談をご紹介します。

完璧な計画の旅行のはずが……！？

あれから1年。4歳になった息子は、楽しみにしていた水族館も豪華なホテルも忘れてしまいましたが、今でもふと「ママ、また行きたいね。あのおひさまが大きくて真っ赤だったところ！」と言います。

計画通りではなかったけれど、あの日の夕焼けは息子の心にくっきりと焼き付いているのだと思います。

私にとっても、かけがえのない最高の旅の思い出になりました。

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

ltnライター：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。