世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３５）とＮＦＬ・チーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３５）が２６日、婚約したことをインスタグラムに共同で投稿した。

「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」のメッセージと共に、フラワーガーデンでケルシーがひざまずき、スウィフトにプロポーズする写真を投稿。スウィフトの左手薬指に婚約指輪が光るショットなども掲載された。

インスタグラムの投稿には２０分未満で１８０万件を超える「いいね」が付き、日本時間２７日午後７時の段階では２７００万件以上にまで数字が伸びている。

スウィフトは昨年、「ミッドナイツ」で米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の最優秀アルバム賞を獲得。史上最多、４度目の受賞となった。一方のケルシーは、チーフスの主力選手としてＮＦＬの王者決定戦・スーパーボウルを３回制覇。ＮＦＬの公式サイトによると２０２４、２５年の２年総額３４２５万ドル（約５１億円）の契約金は、ＴＥでは最高額という。

また、米国内では「スウィフティー」と呼ばれる熱狂的なスウィフトのファンが多く、トランプ大統領も影響力を警戒している。ビッグカップルの誕生に、過去にスウィフトのことを「大嫌いだ」と発言したことがあるトランプ氏は婚約発表を受け「幸運を祈る」「彼女はすてきな人だ」とホワイトハウスで記者団に語った。

ロイター通信によると、２人は約２年間交際していたという。２３年以降、互いのコンサートや試合を見に訪れる姿が目撃され、ファン公認の仲だった。

２４年２月には、スウィフトの東京公演の翌日に米西部ラスベガスで開かれたスーパーボウルにチーフスが出場。在米日本大使館が公式Ｘでスウィフトに送った「１２時間の移動時間と１７時間の時差を考慮しても、公演後の夜に東京を出発すれば、スーパーボウルが始まる前にラスベガスへ到着できる」とのメッセージが話題となった。スウィフトは強行日程の中で応援に駆け付けた。

◆テイラー・スウィフト １９８９年１２月１３日、米ペンシルベニア州レディング生まれ。３５歳。２００６年にシングル「Ｔｉｍ ＭｃＧｒａｗ」でデビュー。同年のアルバム「テイラー・スウィフト」で注目される。１０年、「フィアレス」で当時史上最年少の２０歳で米グラミー賞年間最優秀アルバム賞を受賞。

◆トラビス・ケルシー １９８９年１０月５日、米オハイオ州クリーブランドハイツ生まれ、３５歳。シンシナティ大学から２０１３年にＮＦＬドラフトの３巡目（全体６３位）でチーフスに入団。ポジションはタイトエンド。身長１９６センチ、体重１１３キロ。兄のジェイソンも元ＮＦＬ・イーグルスの選手（センター）。